Für viele Menschen ist es die schönste Zeit im Jahr, der Sommer ist gefühlt schon da und die heimischen Gärten stehen in voller Blüte. Passend dazu öffnen die Ahlener Hobbygärtner zum wiederholten Male ihre Gartentore für Besucher. Blütenpracht und Gartenträume in Hülle und Fülle bietet in Ahlen der „Tag der offenen Gärten“ am Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 17 Uhr.

17 Gartenparadiese laden ein zum Staunen, Verweilen und Genießen ein: vom Bauern- bis zum Schrebergarten, mal mediterran, liebevoll dekoriert oder naturbelassen. Hier können sich alle Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber auf neue Ideen für das eigene Zuhause bringen lassen.

Die Rundreise durch die Gärten beginnt ab 11 Uhr am Mittrops Hof, Görlitzer Straße 1a. Am Startpunkt erhalten für nur 4 Euro Interessierte eine Broschüre mit den Adressen aller Gärten. Kühle Getränke, Kaffee und Kuchen geben dort die notwendige Energie für die Entdeckungsreise durch die Ahlener Gartenlandschaft. Kinder bis zwölf Jahren können ihre Eltern und Großeltern kostenfrei auf dem gärtnerischen Rundkurs begleiten.

Es gibt keine vorgeschriebene Reihenfolge, wie Koordinatorin Anne Althaus betont: „Jeder kann seine eigene Route festlegen. Wichtig ist, dass sich die Gartenbesitzer und Besucher nach Lust und Laune austauschen.“

Anne Althaus freut sich besonders über die Vielfalt der Gärten, „und darüber, mit welcher Kreativität die Gartenbesitzer ihre kleinen Reiche gestalten“.

Der „Tag der offenen Gärten“ wurde 2009 auf Wunsch der Ahlener Seniorinnen und Senioren im Rahmen des „Sinn“-Netzwerks von der städtischen Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ ins Leben gerufen. Seitdem hat diese generationenübergreifende Aktion über 4000 Besucherinnen und Besucher in Ahlener Gärten gelockt.

Weitere Auskunft erteilt Anne Althaus unter Telefon 59743 oder per E-Mail althausa@stadt.ahlen.de.