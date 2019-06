Was haben diese Einbrecher eigentlich erbeuten wollen? Eine Zeugin meldete der Polizei am Dienstag um 2.25 Uhr, dass sie beobachtet habe, wie drei Personen in einen Verkaufsstand für Erdbeeren an der Heessener Straße in Dolberg eingedrungen sind.

Die Polizei konnte einen der Täter direkt vor Ort festnehmen. Bei ihm wurde Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus dem Verkaufsstand gefunden. Seine beiden Komplizen sind flüchtig.