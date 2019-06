Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagabend zwischen 18.15 und 23 Uhr mehrere Kraftfahrzeuge auf.

Die Unbekannten schlugen in allen Fällen eine Scheibe ein, um aus dem Innenraum Wertgegenstände zu entwenden. Betroffen waren Autos, die an der Theodor-Schwarte-Straße, dem Telegrafenweg, der Wichernstraße und der Straße Im Burbecksort abgestellt waren.

Hinweise an die Polizei in Ahlen unter Telefon 96 50 per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.