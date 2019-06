„Einmal im Jahr mache ich mit meiner Kompanie so etwas“, erklärte Major René Rieckmann beim Ortstermin. „Aber warum sollen wir das immer in unserer Kaserne machen? Wir haben doch eine Patengemeinde.“ Und so sei Schritt für Schritt die Idee entstanden, nicht nur unter Soldaten, sondern gemeinsam mit und für die Bevölkerung einen Aktionstag auszurichten. „Die Grundschule kann das sofort mit ihren Bundesjugendspielen verbinden.“ Um die TuS-Anlage genau dafür zu ertüchtigen, haben die Soldaten in den vergangenen Tagen viele Schweißtropfen vergossen (die „AZ“ berichtete). Material stifteten Stadt Ahlen und lokale Unterstützer aus dem Dorf. Jetzt ist alles bereit – Laufbahnen sind erstellt oder wiederhergestellt, Partner im Boot, Programmzettel verteilt.

„Wir sind sehr froh über diesen Einsatz“, hielt Westfalia-Chef Peter Wiethaup fest. Und auch Henrich Berkhoff, der die Schulpflegschaft vertrat, war voll des Lobes: „Früher wurden die Bundesjugendspiele immer hier ausgerichtet. In den vergangenen Jahren musste immer ein Bus in den Sportpark Nord gechartert werden.“ Von nun an nicht mehr – dank der Patenkompanie. Der Förderverein der Grundschule stiftet für jedes Kind ein Stück frisches Obst.

Und wenn die Sportprüfung der Schule gegen 11 Uhr abgeschlossen ist, geht das Programm munter weiter. Die Soldaten legen das Deutsche Sportabzeichen ab, alle interessierten Erwachsenen können sich ebenso beteiligen. Drumherum lockt ein buntes Programm für Familien. „Wenn sich die Kleinen beim Dosenwerfen oder auf der Hüpfburg vergnügen, gibt‘s für die Eltern die Möglichkeit zum zwanglosen Sitzen bei bester Beköstigung“, so Hauptmann Erik Elsebrock.

Spannend wird es um 18 Uhr, wenn TuS Westfalia Vorhelm gegen Soldaten des Aufklärungsbataillons auf dem Fußballfeld antreten. Das Freundschaftsspiel ist für die Dorfmannschaft zugleich Trainingseinheit. „Mal sehen, wer wen vom Platz fegt“, ist René Rieckmann gespannt und schiebt die wichtigste Nachricht für den Nachwuchs hinterher: „Der Erlös geht komplett an die Schule.“