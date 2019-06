„Die Mitgliedschaft des Europäischen Senioren-Netzwerks Ahlen im ‚Bund der älteren Generation in Europa‘ beruht zweifelsohne auf Gegenseitigkeit“, lautete der Tenor nach dem ersten Treffen bei der „Eurag“-Konferenz in Vilnius (Litauen).

Die „Eurag“ ist stets an neuen Themen und Erfahrungen interessiert, die letztlich der älteren Generation zugutekommen. Und so kam es zum Treffen des Europäischen Seniorennetzwerks Ahlen („Esna“) mit dem Europäischen Bund der älteren Generationen („Eurag“); eines Verbandes, der seit den 1960er Jahren das Älterwerden in Europa im Blick hat.

Ging es in Vilnius um das Thema „Ausgrenzung, Isolierung und Integration älteren Menschen in Europa“, so wird der kommende Kongress in Moskau – im September dieses Jahres – das Thema „Lebenslanges Lernen“ in den Mittelpunkt stellen.

„Eurag“-Präsident Dirk Jarré freut sich auf eine Zusammenarbeit mit „Esna“ und auf einen Erfahrungsaustausch mit den Ahlenern. In Vilnius nahmen Vertreter aus 14 verschiedenen Ländern Europas teil, die über ihre „Tagesarbeit“ und Erfahrungen mit älteren Menschen berichteten.

„Eurag“ wurde 1962 als „Europäische Arbeitsgemeinschaft für Altenselbsthilfe“ mit Sitz in Luxemburg gegründet. Seit 1974 befindet sich das Generalsekretariat der „Eurag“ in Graz, Österreich. Durch ihre angeschlossenen Mitgliedsverbände vertritt die „Eurag“ Millionen älterer Menschen in Europa, wobei sie sich gesellschaftlich, sozial und politisch zur Sicherung der Lebensqualität älterer Menschen einsetzt. Mitglieder sind Organisationen, Institutionen oder auch Einzelpersonen.