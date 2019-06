Das ist getanzte Lebensfreude

Die Menschen sprangen zwischenzeitlich auf, um den Akteuren stehend Applaus zu spenden. Anschließend begab sich eine größere Besuchergruppe zum Platz der Städtepartnerschaft, wo Bürgermeister Dr. Alexander Berger gemeinsam mit Rudolf Blauth und Dr. Raimund Balmes ein Städteschild mit dem Namenszug Bagamoyo und der Kilometerangabe 7115 Kilometer enthüllten. „Wir sehen heute ganz weit über den Tellerrand hinaus“, hatte Pfarrerin Dorothea Helling anfangs visionär formuliert und ihre tansianischen Kollegen Lusungu Mbilinyi in die Liturgie einbezogen. Der Pfarrer, der einen Teil seiner Kindheit in Deutschland verbracht hat und seit 2018 für die Vereinte Evangelische Mission (VEM) in Wuppertal tätig ist, sagte auf die Frage Hellings, welche Bedeutung Mission heute habe, sie sei nicht deshalb böse, weil einige Missionare gemeinsame Sache mit Kolonisatoren gemacht hätten. Mission bedeute nichts anderes als Auftrag, den Gott den Menschen gegeben habe, seine Botschaft von Nächstenliebe zu verkünden.

Dass die Truppe vom Bagamoyo College of Art schon einiges absolviert hat, erfuhren die Besucher von Anne Buter von der Hochschule für Musik in München, die den 14-tägigen Aufenthalt der Gruppe mit Unterstützung des Goethes-Instituts und des Auswärtigen Amtes mit Workshops und Auftritten organisiert hat. „Sie (die Tansanier; Anm. der Red.) haben einige Klassen schön aufgemischt“, bekannte Buter.

Programm mit Gästen aus Tansania 1/78 Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Peter Harke

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Ein Gottesdienst und eine Schildenthüllung standen im Mittelpunkt des Sonntages. Foto: Dierk Hartleb

Auch bei der Feier zur Enthüllung des Städteschildes gaben zunächst die Trommler und Tänzer den Ton an, ehe der Bürgermeister von der Lebensfreude der Gäste schwärmte. „Wir können von den Tansaniern lernen“, stellte Berger fest und kündigte an, dass im Herbst auch die neue VHS-Leiterin Nadine Köttendorf und Rita Pöppinghaus-Voss als Vertreterin des Rates nach Bagamoyo führen. Diese Art der Begegnung sei doch viel lebensnäher als offizielle Kontakte auf Stadtebene.

Balmes erklärte, dass Bagamoyo, zu dem es bislang nur eine Freundschaft gebe, in Ahlen präsenter sei als die Partnerstädte, weil es keine Kita und keine Schule in Ahlen gebe, in der Nkabwi, ehemaliger Lehrer am College, mit seinen Kollegen noch nicht gewesen sei. Köttendorf-Vorgänger Blauth und Leiter des Freundeskreises Bagamoyo, machte darauf aufmerksam, dass der Landweg nach Bagamoyo noch 3000 Kilometer weiter sei. (Weiterer Bericht folgt.)