Trickdiebstahl am Samstag um 14.35 Uhr in einem Geschäft auf der Weststraße. Nachdem zwei Unbekannte den Laden betreten hatten, verwickelte einer der beiden Unbekannten den Angestellten in ein Verkaufsgespräch. Dieses nutzte der zweite Täter, um das Geld aus der Kasse zu stehlen. Danach flüchteten beide.

Der Unbekannte, der das Gespräch führte, war nach Polizeiangaben etwa 36 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Er hatte schulterlange, schwarze Haare, war hell bekleidet und sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Täter war circa 40 bis 42 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur mit leichtem Bauchansatz und braune, kurze Haare.

Angaben an die Polizei, Telefon 96 50, oder an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.