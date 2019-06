In Untersuchungshaft befindet sich seit Freitag ein 24-jähriger Ahlener, dem vorgeworfen wird, in den vergangenen Wochen mehrere Frauen in Ahlen sexuell belästigt und exhibitionistische Handlungen begangen zu haben.

Nach einer Veröffentlichung der Täterbeschreibung meldete sich eine Zeugin bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 1 in Warendorf und gab einen Hinweis auf den Mann. Durch die weiteren Ermittlungen verstärkte sich der dringenden Tatverdacht gegen den Ahlener.

Die Kriminalpolizei nahm ihn vorläufig fest und führte ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster der zuständigen Richterin bei Amtsgericht Ahlen vor. Diese folgte dem Antrag und ordnete die Untersuchungshaft gegen den Mann an.