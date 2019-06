Marvin Brüggemann setzt sich durch

Die Sonne schien mit einigen Wolken bei angenehmen Schützenfesttemperaturen, als die Schützen am frühen Fronleichnamsnachmittag an der Alten Schule antraten. „Wir haben dieses Mal einen kleinen Adler – ich glaube, es wird ein Kaiservogel“, mutmaßte Major Friedhelm Hanskötter in seiner Begrüßung. Er sollte am Ende Unrecht haben. Auf der breiten Brust des Aars prangte eine große 90, ein Hinweis auf das Jubiläumsjahr der Schützenbruderschaft. Oberst Reinhard Hennenberg richtete unterdessen den Blick gen Himmel: „Ich hoffe das Wetter spielt mit.“ Um anschließend den Major vortreten zu lassen, um ihm eine besondere Kette zum vortäglichen 50. Geburtstag umzuhängen – ausstaffiert mit vielen 50 km/h Höchstgeschwindigkeitsschildern. Friedhelm Hanskötter hatte seinen Geburtstag am Vorabend vorsorglich nicht groß gefeiert: „Sonst kommt ja keiner mehr zum Schützenfest.“

Am Hof Lohoff wartete schon das scheidende Königspaar Norbert Middrup und Stephanie Papenfort auf die Schützengemeinschaft. „Vor einem Jahr bin ich noch als Fahnenoffizier mitgelaufen“, erinnerte Norbert Middrup daran, wie schnell sich Dinge ändern können. Letztendlich sei es immer sein Ziel gewesen, Schützenkönig zu werden, die Regentschaft habe er mit seiner Königin und dem Hofstaat dann auch sehr genossen. „Ich wünsche Euch beim Schießen ein gutes Auge“, drückte er schließlich den Schützen für die nächsten Stunden die Daumen.

Nicht ganz pünktlich begann kurz nach 15 Uhr das Königsschießen, schon früh war der Festplatz gut gefüllt. Das Blasorchester des Musikvereins Vorhelm spielte auf, die Kinder hatten mit dem aufgebauten Spieleareal und dem Karussell viel Ablenkung. Alternativ zur Vogelstange war ein Schießstand aufgebaut, um dort die Treffsicherheit zu testen. Unterdessen bot Peter Rusak den neuen aktuellen Schützenkalender zum Preis von 15 Euro an. „Die Hälfte ist schon weg“, gab der am Nachmittag eine erste Verkaufsbilanz.

Schützenfest in Tönnishäuschen 1/30 Mehr Gäste als Einwohner hat Tönnishäuschen beim Schützenfest. Foto: Ralf Steinhorst

An der Stange wehrte sich der Aar nach Kräften gegen die Schüsse, die ihn trafen. Erfolgreich zeigte sich als erster Schütze Major Friedhelm Hanskötter beim Schießen der Insignien, als er mit dem 23. Schuss die Krone herunterholte. Das Zepter traf Leon Schwarte (81. Schuss), den Apfel brachte Georg Scheffler zu Fall (132.). Die linke Schwinge sicherte sich Benjamin Jäger (290.), die rechte Schwinge Wilfried Berkemeier (316.). Michael Füchtenhans schließlich holte sich mit dem Stoß (324.) die letzte Insignie.

Damit war das Finale gegen 18 Uhr eröffnet, mit Peter Pietersma, Ralf Füchtenhans, Thomas Steltig, Stefan Berkhoff, Ulrich Lakenbrink, Peter Rusak und Jochen Rölfing sowie Marvin Brüggemann schien die Zahl der Aspiranten groß zu sein. Zwar hatte es auch von oben gleichzeitig angefangen, leicht zu tröpfeln, aber das Wetter hielt. Als es gefährlich um den Königsschuss wurde, erwiesen sich bis auf Marvin Brüggemann alle anderen Aspiranten nur noch als Wegbereiter, die sich flux zurückzogen. Die letzten acht Schüsse gehörten Marvin Brüggeman, der den Aar dann mit dem 366. Schuss zur Strecke brachte. „Alles so wie gewollt“, kommentierte die neue Majestät seine kommende Regentschaft und hatte schnell mit Marin Mejauschek seine Königin an seiner Seite.

