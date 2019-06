„Klotzi“ holt sich die Würde

Bevor der 373. Schuss das weitere Geschick der Grünröcke besiegelte, hatten die Insignienschützen schon ganze Arbeit geleistet. Niels Lütkehaus ließ den Reichsapfel bereits mit dem 18. Schuss zu Boden fallen. Ernst Koenen holte sich mit dem 21. Schuss das Zepter, Martin Büscher mit dem 26. Schuss die Krone. Andreas Schulze Beerhorst sicherte sich mit dem 157. Schuss die linke Schwinge, während Christian Stroick mit dem 181. Schuss die rechte Schwinge von der Stange holte. Mit dem 231. Schuss fiel bei Bernd Recker der Stoß ins Gras. In der Endphase des Kampfes um die Königswürde zeigen sich neben Thomas Klotz auch Timm Ostendorf, Sebastian Wels, Frank Röschinger und Wilhelm Haver unter den Aspiranten. Letztlich waren sie jedoch nur Wegbereiter der neuen Majestät.

Rund um die Vogelstange herrschte derweil ausgelassenes Festtreiben. Thema des Tages war – wie in jedem Jahr – das Wetter. Hatte Ahlen am Mittwoch noch mit tropischen Temperaturen zu kämpfen, kühlte es sich passend zum Festbeginn angenehm ab. „Bestes Bier- und Bratwurstwetter“, konstatierte der frischgebackene Oberst Frank Beier . Zumal die dunklen Wolken, die zeitweise am Himmel zu beobachten waren, keinen Regen brachten. Sein Vorgänger Marcel Damberg hatte nach dem Mittag ein letztes Mal die feierliche Parade geführt, die auf dem Marktplatz Aufstellung bezog. Ein prächtiges Bild bot sich da, als neben den Formationen die Kutschen der Throngesellschaft vorfuhren.

Der Vorsitzende Horst Schenkel freute sich über die vielen „Zaungäste“ und merkte mit Augenzwinkern an, dass die „gute Stube“ der Stadt speziell für die Zwecke der Bürgerschützen hergerichtet worden sei. Bevor Carsten Heitfeld und Peter Aulbur den Kranz am Ehrenmal niederlegten, erinnerte der Schützen-Chef an die im Vorjahr verstorbenen Schützenmitglieder: Hermine Averdung, Hermine Eckel, Friedhelm Grammel, Jörg Konrad, Hannemie Vennemann, Paul Nettebrock, Anton Neuhaus und Bernhard Mentrup.

Die offizielle Amtsübergabe Dambergs an Beier erfolgte später auf dem Festplatz, wobei der bisherige Oberst mit Freude auf die vergangenen Jahre blickte. Danach wies Horst Schenkel insbesondere auf das Kinderfest hin und appellierte an die Mitglieder, sich für diesen zentralen Teil der Veranstaltung zu engagieren. „Bisher haben wir in der Organisation noch keinen Nachfolger gefunden. Ich hoffe, dass sich das bis zum kommenden Schützenfest ändert“, sagte er. Und auch die scheidende Majestät Wolfgang Schroer erhielt Gelegenheit, noch ein paar Worte ans Schützenvolk zu richten: „Ich kann es nur jedem empfehlen, es mir gleichzutun.“ Sein Dank galt auch Ehefrau Ulrike, die ihn im Regentschaftsjahr stark unterstützt habe.

Am Freitag ging das Fest der Bürgerschützen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Bartholomäus-Kirche und dem Kommers im Festzelt weiter. Mit dem Königsball am Samstagabend findet das Programm seinen Abschluss.