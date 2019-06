Nachdem die gesamte Kompanie das Königspaar abgeholt hatte und sich auf zu einem Marsch zum Schützenplatz hinter Haus Quante gemacht hatte, forderte Oberst Martin Hummels um 16 Uhr zum Antreten zu Ehren des scheidenden Königs auf. Durch den ersten Schuss, der traditionell dem amtierenden Regenten zusteht, war dann das Königsschießen eröffnet worden, um den Nachfolger von Andre Venjakob zu ermitteln. Gemeinsam mit seiner Frau und Königin Marie-Luise Venjakob hatte er in der Schützensaison 2018/19 den „Gemütlichen Westen“ regiert. Auch von einem bewölkten Himmel und einigen Regenschauer ließen die Schützen sich nicht beirren, sodass es schnell den Insignien an den Kragen ging. So fiel die Krone schon durch den 48. Schuss von Jörg Dreismickenbecker. Dominik Geers brachte mit dem 105. Schuss den Apfel zum Fall, woraufhin der 163. Schuss von Michael Röttger dem Zepter galt.

Der weitere Kampf um die Krone gestaltete sich gegen Ende zäh, so dass der Vogel zwar immer in kleinere Splitter aufgelöst wurde, sich aber vorerst nicht von der Stange löste. So verfolgte man die Versuche der letzten Anwerter auf den Thron gespannt mit und feuerte den Favoriten an, bis schließlich grün gefärbter Rauch zur Verkündung des neuen Königs Björn Knipping hinter der Vogel Stange aufsteigen gelassen wurde. Den kleinsten Westenschützen bot man mit einer Hüpfburg und einem Sandkasten Unterhaltung, um das spannende Warten erträglicher zu machen. Außerdem bot ein Schießstand die Möglichkeit, Lasergewehre auszuprobieren.

Nach der Königsproklamation stellte Björn Knipping Simone Schuhmacher als seine Königin vor, bevor der große Festball anstand, der zu einer rauschenden Feier bis in die Nacht wurde.