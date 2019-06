Bewusstsein für das Brot

In Dolberg standen die vier Elemente Feuer, Erde, Wind und Wasser im Mittelpunkt des Fronleichnamsfestes . Pfarrer Reinhard Kleinewiese zelebrierte die Messfeier in St. Lambertus, der sich die Prozession unter musikalischer Begleitung des Dolberger Blasorchesters mit Stationen am Feuerwehrhaus, auf dem Hof Northoff, am Familienzentrum St. Lambertus sowie am Dorfteich anschloss. Der Schlusssegen erfolgte am Pfarrheim, wo das Fest auf der Terrasse mit von der Messdienergruppe gegrillten Würstchen und Getränken ausklang.

Obwohl der Himmel rund um das Vorhelmer Schloss ziemlich grau war, blieb die Gemeinde bei ihrer Prozession, bis auf einen kleinen Schauer trocken.

„Liebe Gemeinde, es regnet nicht und zu warm ist es auch nicht – also darf ich Ihnen dieses Jahr endlich wieder predigen“, freute sich Pfarrer Michael Kroes in der Heiligen Messe vor dem Vorhelmer Schloss. Das Vorhelmer Blasorchester, der Kirchenchor, die Kommunionkinder und viele Vereinsstandarten machten die Prozession zu Fronleichnam wieder zu etwas ganz Besonderem für die Gemeinde.

Am 60. Tag nach Ostern feiern die Christen den Heiligen Leib Christi. Das Brot spielte in der Predigt eine große Rolle: Viel zu häufig komme es vor, dass Menschen auf der ganzen Welt Brot, und auch andere Lebensmittel wegwerfen. Jeder Mensch solle sich immer wieder bewusst machen, dass es durchaus nicht selbstverständlich sei, immer etwas zu essen zu haben. Dafür stehe auch der christliche Glauben.

Im Anschluss an den Gottesdienst ging es für die Gläubigen zu vier geschmückten Altären: vom Telgter Gnadenbild direkt vor dem Schloss zum Altar am heiligen Josef und zu den Altären bei Familie Hoppe und Familie Niesing an der Dorffelderstraße. Über den Plaßkamp und die Schulstraße zog die Gemeinde zur Kirche zum abschließenden Segen.