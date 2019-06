Ahlens ganzer Müll unter einem Dach

Imposant der nächste Gigant, der sich mit grauem Gerippe weit sichtbar vom neuen Gelände des Baubetriebs- und Wertstoffhofes abhebt und Ahlens zentrale Müllumschlaghalle werden wird. Ist er der größte Baustein? „Ist er nicht“, sagt Architekt Jan Hintemann, lacht und zeigt rüber zum Verwaltungsgebäude, in dem das Musterbüro schon fast bezugsfertig ist. Hier beginnt am Freitag die Runde mit dem städtischen Projektleiter lang über den Platz. Eine für eine Großbaustelle recht ruhige. Schließlich ist Brückentag.

Obwohl sämtliche Fenster sitzen, weht der frühe und noch frische Wind durch den künftigen Empfangsbereich. Die beiden automatischen Schiebetüren, die zugleich Luftschleuse sein werden, fehlen noch. Ebenso die Theke, hinter der zwei Mitarbeiter erste Anlaufstation sind. Von der Größe der Etagen ist nicht viel geblieben, seitdem Rigipswände Büroeinheiten abtrennen. Einsatzleiter bekommen im Erdgeschoss ihr eigenes, darüber geht es in die Doppelbesetzung. Akustiksegel nehmen den Räumen Höhe – und bringen Ruhe an die über 100 Arbeitsplätze. Mittendrin sticht das Musterbüro heraus – mit Estrich am Boden und Kabeln unter der Decke.

Baubetriebs- und Wertstoffhof Ahlen 1/24 Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ahlens aktuell größte Baustelle: der Baubetriebs- und Wertstoffhof am Ostberg. Foto: Ulrich Gösmann

Ein Gebäude weiter setzt der Werkstattkomplex auf natürliches Licht. Was an hellgrauen Stellen wie Wand aussieht, ist Profilbauglas mit transluzenter Wärmedämmung. Worauf das Lagergebäude als drittes Element in erster Reihe entlang der Daimlerstraße verzichten kann. „Hier werden beispielsweise die Hütten für den Weihnachtsmarkt eingelagert“, verdeutlicht der Mann vom Zentralen Gebäudemanagement (ZGM). Die Halle geht in der Größenwirkung dank ihres neuen Nachbarn fast unter. Die künftige Müllumschlaghalle reckt sich mit noch frei stehendem Stahlgerippe elf Meter in die Höhe. Hier landet demnächst Ahlens ganzer Tagesmüll. „Das ist die wirtschaftlichste Lösung“, erklärt der Projektleiter. Es gebe große und kleine Müllfahrzeuge. Da mache es wenig Sinn, wenn jedes für sich zum Entsorgungspunkt Ennigerloh fahre. Hintemann: „Wie Legobausteine haben wir hier in der Halle vier Segmente unterteilt.“ Für Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll. Sind die Tagestouren durch, werde das, was hier zusammengekommen sei, auf größere Fahrzeuge geladen und rübergebracht. Das erspare kleine Extratouren.

„ Wir haben ein Geruchsgutachten erstellen lassen. Wir haben ein Geruchsgutachten erstellen lassen. “ Jan Hintemann

Viel Komfort ist der Halle nicht gegönnt. Jeweils zwei große Tore zur Süd- und Nordseite sind ihre einzigen Extras. Sie öffnen sich nur dann, wenn es rein und raus geht. So will es die Bezirksregierung, so wünschen es sich die Nachbarn. „Wir haben ein Geruchsgutachten erstellen lassen“, erinnert der Architekt. Selbst im Worst-Case Scenario könnten die Tore vier Stunden pro Tag geöffnet sein, ohne dass es zu signifikanten Belästigungen käme. In den nächsten Tagen wird die Halle von Tragblechelementen umschlossen.

Neues Salzsilo aus Holz

Nebenan lassen abenteuerlich anmutende Einschalungen rätseln, was hier wohl stehen wird, wenn im ersten Quartal 2020 der große Umzug läuft. Das neue Salzsilo wird an dieser Stelle auf vier stabilen Füßen stehen – und aus Holz sein, um Verklumpungen zu vermeiden. Für das ist sein Vorgänger am alten Bauhof mit seinem glasfaserverstärkten Kunststoff anfällig, wenn die Sonne auf die Außenhaut brennt.

Photovoltaik auf dem Hallendach

Apropos Sonne: Die wird künftig auf dem Dach der Fahrzeughalle eingefangen. Im Juli werde eine Photovoltaikanlage installiert, die es auf 99 KW peek Gesamtleistung bringe, lässt Jan Hintemann noch wissen, um sich dann am Ende seines Rundgangs ins sonnige Wochenende zu verabschieden. . .