In der Ahlener Innenstadt fand am Monatsanfang das große Familienfest der Werbegemeinschaft Ahlen mit vielen Mitmach-Aktionen an verschiedenen Plätzen statt (wir berichteten). Am Marienplatz veranstaltete die WGA unter anderem einen Straßenmalwettbewerb mit Kreide. Jetzt wurden die drei Gewinnerinnen prämiert. Milla Panick hatte ein Pferd gemalt und erhielt dafür passenderweise einen Gutschein für einen Ponyhof. Als Zweitplatzierte bekam Lena Eifler zwei Kinogutscheine überreicht, die Drittplatzierte Rieke Post durfte sich schließlich über ein Lillifee-Überraschungspaket freuen.