Ein Roboter schreibt die Zukunft in Sand

Was ist die Zukunft? Diese Frage kann eigentlich kein Mensch beantworten. Aber kann es eine Maschine? Wer weiß. Zumindest staunen die Passanten in der stark frequentierten Fußgängerzone am Samstagvormittag nicht schlecht, als sie den schreibenden Roboter „Skryf“ erblicken. Der rollt unermüdlich über die Oststraße und betätigt sich als Orakel. In temporären Wörtern aus Sand schreibt „Skryf“, was die Zukunft ist.

„Die Zukunft ist. . . ein unentdecktes Land vielleicht mit implantierter Chip-Karte in der Hand?“ Skryf lässt den Sand zu diesen Worten auf das Pflaster der Fußgängerzone rieseln und die ersten Passanten legen verwundert den Kopf quer. Was das wohl sein mag?

„Ach guck mal, das ist hier ja überall“, stellt eine Passantin überrascht fest. Überall ist vielleicht übertrieben, aber die Botschaft von „Skryf“ schlängelt sich über eine Länge von 50 Metern lang durch die Oststraße. Und sie ist mit dem eingangs erwähntem Satz noch lange nicht zu Ende.

Christiane Bußmann und Friso Modderman mit Skryf – der rollenden Schreibmaschine. Foto: Martin Feldhaus

„Die Zukunft ist ein Labyrinth mit unbekannten Wegen – wir wollen sie gestalten und uns darin bewegen“, fährt der mobile Roboter fort. Er endet dann mit den tiefsinnigen Worten: „Im Koffer dieser Zukunftsreise, hier steckt Freude auf Überraschung und unsere Neugier“.

Doch während Skryf seine Botschaft nach vielen Minuten endlich beendet hat, ist der Beginn der Nachricht schon nicht mehr sichtbar. Die Worte aus Sand werden nach und nach vom Wind davongetragen. Auch einige Passanten laufen durch den Sand und lassen die Wörter Schritt um Schritt undeutlicher werden.

Eine Schande? Nein, denn genau das will der niederländische Künstler Gijs van Bon, der den mobilen Roboter erfunden hat. Er will verdeutlichen, dass alles vorübergehend ist. Die Magie eines Wortes aus Sand ist dem Verfall preisgegeben. „Die künstlerische Idee ist es, der Welt etwas zu geben und sie entscheiden zu lassen, was sie damit tut“, erklärt der Niederländer Friso Modderman , der am Samstag stellvertretend für den Künstler den mobilen Roboter in Ahlen programmiert. Während er dies sagt, rollt wie zum Beweis für diese These ein Rollator durch die Botschaft aus Sand. Ein kleines Mädchen ist hingegen vorsichtiger und umgeht die Wörter.

Was steht denn da zukunftsweisendes? Foto: Martin Feldhaus

„Es ist sehr interessant, die Reaktionen zu beobachten“, findet Friso Moddermann. Und Reaktionen auf Skryf gibt es viele. „Der Roboter bekommt sehr viel Aufmerksamkeit“, freut sich Christiane Bußmann vom Bürgerzentrum Schuhfabrik über die gelungene Aktion des schreibenden Roboters im Rahmen des Science-Fiction-Festivals. Es ist eine Aufmerksamkeit, die das Treiben auf der Oststraße beim Samstagsshopping deutlich verlangsamt. Einige Passanten bleiben stehen, legen ihren Kopf quer und lesen den Text laut vor. Die „Rennstrecke“ Fußgängerzone wird temporär durchbrochen.

Was ist die Zukunft? Eine Antwort auf diese Frage suchen am Samstag anscheinend viele Ahlener. Sie finde sie temporär im Sand oder auch nicht. Worte sind eben vergänglich. . .