Ex-Regent hat das Zeug zum Kaiser

Mit ganzen vier Buchstaben kennzeichnete Krönungsmeister Jörg Hanskötter das zu Ende gehende Thronjahr der Majestäten Norbert Middrup und Stephanie Papenfort. Nämlich mit dem westfälisch plattdeutschem Wort „Dääh“. Die launische Thronrede bereitete bei der Inthronisierung am Samstagabend auf dem Festplatz an der „Alten Schule“ aber auch einen gelungenen Start von Marvin Brüggemann und Marina Mejauschek, dem neuen Königspaar der St. Antonius Schützenbruderschaft, in ihre Regentschaft.

In seinem Bericht zur Lage der Nation versuchte Jörg Hanskötter das universell, meist aber positiv einsetzbare Wort „Dääh“ zu definieren. Er kam dabei zu dem Schluss, dass das Königspaar in den 394 Tagen seiner Regentschaft viel Spaß gehabt hat: „Nur wenige kommen in den Genuss einer so langen Amtsperiode“. Der Spaß galt insbesondere für König Norbert Middrup, der unter anderem den königlichen Eichenkranz in der Vorweihnachtszeit zum Adventskranz umfunktionierte.

Schützenfest Tönnishäuschen 1/22 Impressionen rund um die Krönung. Foto: Ralf Steinhorst

Davon, dass König Norbert Middrup und Königin Stephanie Papenfort mit ihrem Hofstaat ihre Regentschaft reichlich auslebten, zeugt eine chronologische Fotokollage in der königlichen Küche. Nachvollziehbar, dass das Credo von Majestäten und Hofstaat „Wir genießen“ hieß. Was auch im Abschiedsgeschenk des Hofstaats an die scheidenden Majestäten deutlich wurde: Norbert Middrup erhielt ein weißes Badetuch mit der Aufschrift „Tönnis 18/19 Dääh“ und Stephanie Papenfort eine silberne Scherpe mit dem Aufdruck „Ich habe es genossen! Königin Stephanie 2018 Dääh“. Zum Abschluss seiner Bilanz blickte Jörg Hanskötter auch schon in die Zukunft: „Ich bin mir sicher wie noch nie, dass wir dich, lieber Norbert, nochmals hier als Kaiser verabschieden werden.“

Ebenso humorvoll begrüßte der Krönungsmeister das neue Königspaar Marvin Brüggemann und Marina Mejauschek. Das Königsschießen war vom hemmungslosen Schießverhalten der Schützen geprägt, so dass für Schießmeister Georg Hoppe keine Zeit für „Pinkelpausen“ blieb. Frenetisch schallten die Jubelstürme nach dem Königsschuss über den Platz. Nachdem schon sein Bruder Jonas Jungschützenkönig geworden sei, müsse man nun eines feststellen: „Zeremonienmeisterin Annette (Brüggemann) ist jetzt quasi eure und irgendwie jetzt auch unsere Queen Mum“.

Nach der Proklamation wurde der neue Thron mit einem Festumzug durch das Kapellendorf präsentiert, anschließend wurde bis in die Nacht auf dem Festball das Tanzbein geschwungen.