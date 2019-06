„Der Begriff wird gehyped“, stellte die Wissenschaftsjournalistin am Anfang ihres Vortrags im Rahmen des am Wochenende zu Ende gegangenen Science Fiction Festivals fest, wobei es der Wissenschaft die exakte Begriffsdefinition von KI immer noch schwerfalle. Die öffentliche Debatte über Roboter, die die Weltherrschaft übernehmen, wertete die Autorin ihres 2018 erschienenen Buches „Künstliche Intelligenz: Was sie kann und was uns erwartet“ als Ausdruck einer überhitzten öffentlichen Debatte.

Lenzen rekurrierte auf den britischen Mathematiker und Informatiker Alan Turing (1912-1954), der als einer der einflussreichsten Theoretiker der frühen Computerentwicklung gilt, und der den nach ihm genannten Turing-Test entwickelt hat, um festzustellen, ob ein Computer ähnlich wie der Mensch die Fähigkeit zum Denken hat. Entscheidend dabei war für Turing, die Fähigkeit zu kommunizieren. Turings These: Wenn das kommunikative Verhalten des Computers nicht vom menschlichen zu unterscheiden ist, könne von maschineller Intelligenz gesprochen werden.

Doch auch bei der Erforschung des Denkvorgangs im menschlichen Gehirn ist die Forschung noch längst nicht am Ziel. An einem Schaubild verdeutlichte Lenzen, wie komplex der Vorgang bei einem Denkprozess verläuft, und wenn der Computer vor die gleiche Aufgabe gestellt wird.

Trotz aller möglichen auch unerwünschten Folgen der KI zum Beispiel in der Militärtechnik durch autonome Waffensysteme, die sich auch verselbstständigen und sich gegen ihre Auftraggeber wenden könnten, dürfe man die positiven Potenziale der KI nicht übersehen. Das gelte für viele Bereiche wie für die Medizin in der Diagnostik und Therapie ebenso wie in der Bildung oder in der Arbeitswelt, in der Roboter Aufgaben übernehmen könnten, die den Menschen entlasteten.