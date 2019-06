Gemütlicher Gemeinschaftgeist im Westen

Feierliches Finale am Samstag beim Schützenfest im „Gemütlichen Westen“. Das traditionelle Frühstück in der Stadthalle bot den würdigen Rahmen für zahlreiche Ehrungen langjähriger Vereinsmitgliedschaft, für Beförderungen und Erfolge im Pokalschießen.

Zunächst richtete Vorsitzender Jens Düding einige Worte an die Kompanie, die sich zuvor zu den Klängen der Stadt- und Feuerwehrkapelle Sendenhorst auf den Festumzug durch die Innenstadt gemacht hatte. Nach der Aufforderung an die Kompanie, die neuen Majestäten mit einem „Horrido“ zu begrüßen, gebot Düding mit seiner Rede Vorurteilen gegenüber Schützenvereinen Einhalt. Es sei das stetige Ziel des „Gemütlichen Westens“, gemeinsam für eine gute Zukunft einzustehen, während man sich aber an den jeweiligen Zeitgeist und die Bedürfnisse der Menschen anpasse. Im Mittelpunkt stehe jedoch nicht nur das Feiern, sondern vor allem die Gemeinschaft im Kreise Gleichgesinnter und „bei uns im Westen eben das Gemütliche“, so Düding. „Wir verbinden Alt und Jung in dieser schnelllebigen Zeit“. Seine Worte griff auch Martin Hummels auf. „Wir versammeln sechs Generationen unter einem Hut“, stellte der Oberst humorvoll fest.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Hubert Becklönne, Daniel Gebhardt, Tobias Meßmann, Dr. Jens Schäfer, Mirko Scherlitz, Hans Soest Ann und Martin Tripp. Ihr 40-jähriges Jubiläum als Mitglied im Westen feierten Wolfgang Hinsel und Josef Sinnhuber, während Alfons Beckamp, Hubert Horstmann und Helmut Oesterwinter seit 50 Jahren Mitglieder sind.

Schützenverein Gemütlicher Westen

Mit stehendem Applaus begegnete der gesamte Saal Bernhard Venjakob, Helmut Voss und Rudi Thiemann für ihre 65-jährige Mitgliedschaft. „65 Jahre – das feiern wir nicht so oft“, hob Düding hervor. Es folgten Ehrungen der Jungschützen und des Offizierskorps, an deren Mitglieder Beförderungen und der für den Westen einzigartige „Orden für sechs Jahre Treue“ verliehen wurden.