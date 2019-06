Mit der Poolnudel auf Abstand

Verkehrsführung sollte selbsterklärend und allgemeinverständlich sein. Damit haben die Ahlener jedoch so ihre Probleme. Autofahrer schimpfen auf Radler – und andersherum. Die neue Radverkehrsführung am Gebrüder-Kerkmann-Platz und auf der Südspange hat die Situation für viele gefühlt nicht wirklich erleichtert. Unsichere Radfahrer wissen nicht, wie sie sich als Linksabbieger einordnen sollen. Unsichere Autofahrer kommen mit der Breite ihrer Mobile nicht klar und bedrängen, meist unabsichtlich, die Radler auf ihrer Spur.

Genau so geschehen am Samstagvormittag. Angelika Schöning, Stadtplanerin und Fahrradbeauftragte, führte anlässlich des Fahrradaktionstages, der unter dem Slogan „Liebe braucht Abstand“ stand, die erste Erklärrunde entlang der Südspange rund um den Gebrüder-Kerkmann-Platz. Im Konvoi mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger ging‘s ab Schöneberger Platz, auf dem sich Aktionen zum Ahlener Fahrradtag konzentrierten, gemeinschaftlich los. Zunächst lief alles glatt. Als Abstandhalter hatten die Radler auf 1,50 Meter gekappte Poolnudeln am Gepäckträger quer liegen. So ausstaffiert rollte die erste Gruppe los. Entlang der Bahnhofstraße und an den Ampeln lief zunächst noch alles gut. Die Autofahrer hielten Abstand und die Zweiradfahrer freuten sich. Doch in der Kurve der Südstraße, am Rathausparkplatz, passierte es dann:

„ Da zog ein Pkw zügig an Harald vorbei und berührte seinen Abstandhalter. Da zog ein Pkw zügig an Harald vorbei und berührte seinen Abstandhalter. “ Heike Krämer

Harald Krämer und Ehefrau Heike waren aus Dolberg zur Radtour in die Stadt geradelt. Ehefrau Heike stockte kurz der Atem: „Da zog ein Pkw zügig an Harald vorbei und berührte seinen Abstandhalter. Das war ein voller Kontakt.“ Heike Krämer drückte zur Warnung auf ihre kaum zu überhörende Fahrradhupe. Und Ehemann Harald klopfte dem Autofahrer milde aufs Dach. Die beiden erledigen die meisten Strecken mit dem Rad und erleben immer wieder solche Situationen. „Nicht nur hier, auch in Dolberg haben wir dieses Pro­blem. Gern auch durch rechtsabbiegende Lastwagen an der Heessener Straße“, berichtete Harald Krämer.

Ahlener Fahrradaktionstag 2019 1/9 Fahrradaktionstag in Ahlen: Geführt ging es mit Abstandshalter über die Südspange Foto: Peter Schniederjürgen

Fahrradaktionstag in Ahlen: Geführt ging es mit Abstandshalter über die Südspange Foto: Peter Schniederjürgen

Fahrradaktionstag in Ahlen: Geführt ging es mit Abstandshalter über die Südspange Foto: Peter Schniederjürgen

Fahrradaktionstag in Ahlen: Geführt ging es mit Abstandshalter über die Südspange Foto: Peter Schniederjürgen

Fahrradaktionstag in Ahlen: Geführt ging es mit Abstandshalter über die Südspange Foto: Peter Schniederjürgen

Fahrradaktionstag in Ahlen: Geführt ging es mit Abstandshalter über die Südspange Foto: Peter Schniederjürgen

Fahrradaktionstag in Ahlen: Geführt ging es mit Abstandshalter über die Südspange Foto: Peter Schniederjürgen

Fahrradaktionstag in Ahlen: Geführt ging es mit Abstandshalter über die Südspange Foto: Peter Schniederjürgen

Fahrradaktionstag in Ahlen: Geführt ging es mit Abstandshalter über die Südspange Foto: Peter Schniederjürgen

Eine Situation, die Theo Frielinghaus bedauert. „Die verschiedenen G ruppen von Verkehrsteilnehmern sollten sich gegenseitig respektieren und Rücksicht nehmen“, bat der Routenplaner des ADFC. Er stellte bei den Radlerkollegen die Angst und Unsicherheit auf der Radspur fest. „Das überträgt sich auf die Autofahrer“, mutmaßte Frielinghaus. Er wirbt für gegenseitige Rücksichtnahme.

Damit scheint es jedoch zu hapern. „Wahrscheinlich geht’s hier um Verlustängste. Dabei sollte die neue Führung eher beiden, Autos und Rädern, etwas geben, nämlich Ruhe und ein Gefühl fürs Miteinander“, hob Stadtsprecher Frank Merschhaus hervor. Für Heike Krämer stellte sich die Sache ganz anders da: „Wir sind die Verkehrsberuhigungsradler.“