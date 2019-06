Das Kind schob sein Fahrrad und wollte die August-Kirchner-Straße gegen 16 Uhr in Richtung Wersestadion überqueren. Hierbei erfasste ein Pkw, der in Richtung Glückaufplatz befuhr, das Vorderrad. Dadurch stürzte die Zehnjährige zu Boden und verletzte sich.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grau/schwarzen Kleinwagen mit Warendorfer Zulassung handeln.

Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.