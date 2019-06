Dass er pro Ahlen ist, muss Timm Ostendorf nicht erst beweisen. Erfolgreicher Unternehmer, Mann mit Meinung und Engagement, Preisträger des Ahlener Mammuts – und seit Montagabend neuer Vorsitzender des Stadtmarketingvereins „Pro Ahlen“. Für Peter Schmidt endete um 21 Uhr eine neunjährige Ära.

Schmidts Rückzug kam nicht überraschend. „Ich hatte vor drei Jahren gesagt, dass ein Wechsel geplant ist“, erinnerte er auf der Jahreshauptversammlung in der neuen Kanzelei Gosda-Havighorst-Huster an der Hammer Straße. Der Verein lebe von neuen Ideen, die neue Köpfe mitbrächten. Dennoch solle der Wechsel geregelt über die Bühne gehen. Heißt: Jetzt der Vorsitzende, in einem Jahr der Stellvertreter. Beide, so Schmidt, steckten am tiefsten in den operativen Dingen von Pro Ahlen. „Wir können nicht beide gleichzeitig aufhören.“ In den vergangenen Monaten seien viele Gespräche geführt worden. Dabei habe sich auch eine Lösung für die Nachfolge von Bernd Münstermann abgezeichnet. Er werde im nächsten Jahr ausscheiden. Carsten Havighorst (2. Vorsitzender) und Olaf Rittmeier (Schatzmeister) stünden als Nachfolger bereit. Zwei, weil Münstermann beide Funktionen ausfülle.

Einstimmig! Timm Ostendorf ist gewählt. Foto: Ulrich Gösmann

Timm Ostendorf, so Schmidt, sei für das Amt des Vorsitzenden prädestiniert, Pro Ahlen weiter nach vorne zu treiben, nach Diskussionen Kompromisse zu finden und: „Er hat Visionen.“ Sahen auch die Mitglieder so. Sie unterstützten den Vorschlag einstimmig. Ebenso die Wiederwahl von Bernd Münstermann.

In seiner Vorstellung gestand der 41-jährige Geschäftsführer des Autohauses Ostendorf, auf die Anfrage zurückhaltend reagiert zu haben: „Zuerst habe ich gesagt: Nee! Dann habe ich mich aber gefragt: Warum Nee? Ahlen liegt mir am Herzen. Ich habe in vielen Punkten Meinungen. Ich bin bereit, zu diskutieren und ich bin am Ende lösungsorientiert. Ich möchte das im Team machen.“ Schmidts Personalvorschläge wertete Ostendorf als Wunschkon­stellation. „Eine gute, nahezu ideale Lösung.“ Weil dahinter unterschiedliche Charaktere aus vielen Bereichen des Ahlener Lebens stünden