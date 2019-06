So ein Gequietsche im Garten, so ein Lachen – und die Kinder sind quatschnass. „Wir spielen mit Wasserbomben“, klären sie den Besuch auf – bestes Spiel in diesen heißen Tagen.

Aber wie sehen denn die Wasserbomben aus? Was sind das denn für lustige bunte Streifen? Und die platzen ja gar nicht.

Es sind sogenannte Schwammbomben, die Mika (11) und Janna (7) am Nachmittag mal eben selbst gebastelt haben. Ihre Mutter Katja Kleinemeier hat den Tipp im Netz bei Pinterest gefunden – ein wiederverwertbare Sommerspielzeug, das Luftballons überflüssig macht.

Es bedarf lediglich einiger Schwammtücher, die sonst eigentlich in der Küche zu Hause sind, und genügend Haushaltsgummis. Die Schwammtücher werden in gleich große Streifen geschnitten und die mit einem Gummiband in der Mitte zusammengefasst. Vier bis sechs Streifen reichen schon.

Die Teile saugen sich ihrer Natur gemäß voll mit Wasser und die Schlacht kann losgehen. Macht das denn genauso viel Spaß wie mit Luftballon-Wasserbomben? „Die sind genauso gut“, versichert Mika. Und Janna rät zur Nachahmung: „Man kann sich das erst gar nicht vorstellen, aber es macht richtig viel Spaß.“ Und, so schiebt die Schülerin noch umweltbewusst hinterher, „die können immer wieder benutzt werden“.