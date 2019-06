Gleich zweimal fiel eine Ahlener Seniorin auf Trickbetrüger rein. Wie die Polizei berichtet, hatten sich unbekannte Anrufer als „Staatsanwalt und sein Vertrauter“ ausgegeben. Eine Einbrecherbande treibe ihr Unwesen und der Vertraute würde Wertgegenstände zur sicheren Aufbewahrung entgegennehmen. Vor einigen Tagen händigte die Frau einem Mann Schmuck aus und am Donnerstagnachmittag dann noch eine größere Summe Bargeld. Gesucht werden nun Zeugen, die am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr auf der Straße Im Altefeld einen Mann gesehen haben, der etwa Mitte 20 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß ist. Der Unbekannte hat ein auffällig dickes Gesicht, helle Haare und trug eine schwarze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Präventionshinweise und Informationen gibt es im Internet unter polizei.nrw/senioren.