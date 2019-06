Hitze macht für den Mini-Marathon frei

Noch zu Beginn der Woche stand die Option einer Absage des Sparkassen-Mini-Marathons im Sportpark Nord wegen der Sommerhitze im Raum. Ausgerechnet zum Jubiläum der 25. Auflage, bei der dieses Mal statt der gewohnten zwölf gleich 25 Läufer durch Los ermittelt werden sollten, die im September zum Berlin-Marathon fahren werden. Doch der Nordseeausläufer drückte die Temperaturen auf angenehme 17 Grad, so dass der Wettbewerb ohne Einschränkungen stattfinden konnte.

„Mit dem Klima bin ich raus“, zeigte sich Cheforganisator Detlef Muntschik vom Fachbereich Sport der Stadt Ahlen sichtlich erleichtert. Nur einen Tag vorher wären die Läufe wegen brütender Hitze abgesagt worden. So konnten die zwölf schnell­sten Läufer der drei Durchgänge und die dieses Mal 25 – Achtung Jubiläumszahl – zugelosten Teilnehmer ermittelt werden. „Tolle Organisation: gestern heiß, heute Laufwetter, morgen wieder heiß“, machte stellvertretender Bürgermeister Karl-Heinz Meiwes augenzwinkernd den Vorbereitungsteam ein Kompliment.

Insgesamt gingen über 290 Schüler in vier Läufen auf die 4,219 Kilometer lange Strecke, aufgeteilt nach den Jahrgängen 2006 und jünger sowie 2003 bis 2005, die dann noch einmal nach Mädchen und Jungen unterteilt waren. Alle fünf weiterführenden Schulen nahmen teil.

Nele Wippich und Thilo Kettermann von der Fritz-Winter-Gesamtschule (beide 2006 und jünger) sowie Lena van der Koy vom St.-Michael-Gymnasium und Sandro Misch von der Fritz-Winter-Gesamtschule (beide 2003 - 2005) waren die Erstplatzierten der einzelnen Läufe und sicherten sich ihr Ticket direkt zum Berlin-Minimarathon vom 27. bis 29. September. Genauso wie Luca Engermeyer, Saskia Hagedorn, Anna Hatton, Aurel Holtmann, Milena Hylsky, Jan Koch, Leon Strieben und Kristina Wurz, die die weiteren Podiumsplätze belegten.

Auf dem Weg in Richtung Berlin... Foto: Ralf Steinhorst

Für die Berlinfahrt wurden außerdem 25 weitere Läufer zugelost: Adina Abraham, Marie Bachtrop, Mika Behrndt, Alexander Böhm, Justus Drübel, Colin Friedrich, Domenika Gosala, Lena Haber, Charlotte Hallermann, Maximilian Hallermann, Sophie Jäger, Shane Kerber, Chantal Kuchta, Noah Möllmann, Jannik Pollmeier, Carla Schenkel, Richard Schulze-Horsel, Felix Schneider, Nele Schneider, Abdulah Sinik, Jeremy Vandenbrück, Janne Waldmann, Linn Wöste, Rieke Wöste und Chem Zabinski.

Stolze Sieger auf dem Treppchen. Foto: Ralf Steinhorst

In der Hauptstadt werden die 37 Berlinfahrer zum einen am Mini-Marathon teilnehmen, aber auch als Zuschauer die laufenden Weltstars sehen. Das Vorbereitungstreffen zu der Fahrt findet am Dienstag, 2. Juli, um 18 Uhr im ehemaligen Sportlertreff im Wersestadion statt.