Karin Schäfer , stellvertretende Vorsitzende des Awo-Unterbezirks Ruhr–Lippe- Ems, erinnerte an die Anfänge der Kita, die „klein, aber fein“ in den frei stehenden Sockelgeschossräumen der Barbara-Grundschule ausgebaut wurde. Die familiäre At mosphäre mit nur zwei Grup ­pen und das tolle Mitein­ander zeichneten sie aus. „Sie hat sich aber auch immer mit den gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander gesetzt“, lobte Schäfer innovative Ideen. So sei bereits 1998 erstmalig und einmalig für Ahlen die Möglichkeit für Eltern geschaffen worden, ihre Kinder ab dem vierten Lebensmonat bei flexiblen Betreuungszeiten bis zu zehn Stunden gut aufgehoben zu sehen.

„Herausfordernd ist die Zeit der Gebäudesanierung gewesen“, erinnert sich Bianca Tohermes noch gut. Zwei Jahre lang war die Kita im Pfarrheim St. Gottfried untergebracht. Die Gründung eines Fördervereins mit Stefan Korbanka an der Spitze vor sechs Jahren habe noch einmal große Bewegung und viel Positives gebracht. So seien zahlreiche Projekte verwirklicht worden.

Für die Stadt Ahlen lobte Bürgermeister Dr. Alexander Berger die gute Zusammenarbeit mit der Kita und insbesondere die engagierte Arbeit von Bianca Tohermes, die auch als Sprecherin der Präventionskette „Frühe Hilfen“ viele positive Impulse gebe.

Eine Gesangseinlage und ein Tanz der 32 Kita-Kinder rundeten das offizielle Programm ab und gaben den Startschuss für ein fröhliches Sommerfest mit vielen Aktionen und Attraktionen.