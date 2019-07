Der Himmel voller Hula-Hoop-Reifen? Das schafft wohl nur Ahlen, wenn es auf dem Stadtfest rund geht. Seit Montag hängen sie – und lüften das Geheimnis der alljährlichen Deko-Frage. Wer auf Möpse, Christbaumkugeln oder eimerweise Rathausanspielungen getippt hatte, Fehlanzeige!

Warum Hula-Hoop? „Sie stehen für Fröhlichkeit, Bewegung und Musik“, lässt Christoph Wessels , Fachbereichsleiter Schule, Kultur und Weiterbildung bei der Stadt Ahlen wissen. Und auch das: „Die hatten wir noch nicht.“ Viele, die selbst einmal in einem Hula-Hoop-Reifen die Hüften schwangen, dürften – Wessels Dank geht an die Rappelkiste – schnell in Stimmung kommen und neidisch nach oben gucken: Sie sind multicolor, mit Glitzereffekt. Der dann wirkt, wenn die Sonne strahlt. Oder Ahlens neue Marktbeleuchtung zeigt, was in ihr steckt.

Runde Sache: die Deko zum 34. Ahlener Stadtfest. Foto: Ulrich Gösmann

Mit der Dekoration haben auch die Bühnen am Montag den Platz erreicht. Die große ist diesmal 20 Quadratmeter größer. Eine kleinere, so Mobilsound-Chef Uwe Kloß, sei nicht zu bekommen gewesen. Außerdem: „Guildo (Horn) hätte gern die 80er.“ Passt doch. . .