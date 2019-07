Eine Jahrgangsstufe voller Talente

Schon die Einladungskarte war etwas Besonderes mit einer Grafik von Adryan Dorn und den insgesamt 15 Programmpunkten. Vorbereitet und einstudiert war alles unter der Leitung von Andrea Jaunich.

So war es für Schulleiter Alois Brinkkötter ein sichtliches Vergnügen, die Gäste zu begrüßen, seine Glückwünsche an die Zehntklässler zu richten und ihnen ein Lob auszusprechen: „Ihr wart in den vergangenen sechs Jahren eine engagierte Jahrgangsstufe, die immer wieder mit ihren scheinbar unendlichen Talenten in Erscheinung getreten ist. Ihr wart engagiert und habt euch eure guten Ergebnisse verdient.“

Stellvertretender Bürgermeister Karl-Heinz Meiwes knüpfte nahtlos daran an, überbrachte die Glückwünsche der Stadt Ahlen und schloss mit den Worten: „Die Fritz-Winter-Gesamtschule ist eine starke und attraktive Schule, die weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlt. Dass das so ist, dazu habt auch ihr beigetragen.“

Die Abteilungsleiterin Ines Reicke erinnerte an den Auftritt der 10er am Theaterabend der Fritz-Winter-Gesamtschule. Das Theaterstück „Das Leben ist (k)ein Disneyfilm!“ übertrug sie bildhaft auf die Schülerinnen und Schüler, als auch auf die gesamte Schule. „Ich denke, ihr wärt ein Kassenschlager geworden, wenn eure Schulzeit verfilmt worden wäre.“ So wie Disneyfilmen fast immer ein Happy End haben, sah die Abteilungsleiterin auch die Abschlüsse am Ende der Sekundarstufe I als glückliches Ende an. Reicke durfte fünf besondere „Oscars“ in Form von iPads, die wie jedes Jahr von der Sparkasse Münsterland Ost gesponsert wurden, ankündigen. Darüber freuten sich Marco Wiens, Deike Burg, Aylin Fleuter, Niklas Quante und Karim Blanz .

Für die Elternschaft sprachen Eva-Maria Ohmann und Dr. Herbert Bleicher in Reimen. Sie erinnerten an die 303 Anmeldungen vor sechs Jahren und den ersten Erfolg, einen Platz an der Fritz-Winter-Gesamtschule erhalten zu haben. Den erfolgreichen Abschluss schrieben sie auch dem engagierten Lehrer- und Schulleitungsteam zu. Sekretariat und Hausmeister blieben ebenfalls nicht uner­wähnt. Die Mitwirkung der Eltern sei ein weiterer Baustein gewesen.

10er-Entlassfeier der Fritz-Winter-Gesamtschule 1/10 In der Stadthalle fand in festlichem Rahmen die Entlassfeier für den 10. Jahrgang der Fritz-Winter-Gesamtschule statt. Foto: Fritz-Winter-Gesamtschule

Die Schülerschaft mit Celia-Marie Bastinn, Karim Blanz, Anastasis Bleicher, Aylin Fleuter, Gina Gebauer, Julia Neuhaus und Seray Rüzgar brachte wesentliche Stationen der letzten Jahre noch einmal in Erinnerung, wobei Karim Blanz darauf hinwies, dass sie in der Jahrgangsstufe 8 erstmals mit Alkohol in Berührung gekommen seien, im Rahmen des Projektes „Lieber schlau statt blau“. Er betonte: „Man kann auch ohne Alkohol prima feiern!“

Die Moderation der Veranstaltung hatten Anna Wichmann und Jan Weber, beide Jahrgangsstufe 10, übernommen. Gekonnt führten sie durch den Abend und erhielten dafür nicht nur einen kleinen Blumenstrauß, sondern auch mächtig Applaus.

Für einen musikalischen Höhepunkt sorgten Noel Spiekermann und Marius Stiemer mit E-Gitarre und Trompete. Die „Dance Company“ war natürlich auch mit dabei. Marco Wiens brillierte am Flügel mit Beethovens Variationen. Ein beeindruckendes Tanztheater brachten Anastasia Bleicher und Svea Wolbring auf die Bühne. Zum Schluss verabschiedeten sich die Klassenlehrerinnen und -lehrer mit einem Buchstabenpuzzle im Schwarzlichtmilieu. Tosender Applaus war ihnen sicher.

Und dann hieß es: „Heute Nacht feiern wir!“ Die Party ging um 22 Uhr los. Viele Eltern wurden nach Hause geschickt und die Tanzfläche wurde nicht mehr freigegeben.