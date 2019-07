Zukünftige Fachkräfte für die Region

Im Beruflichen Gymnasium, in der zweijährigen Höheren Handelsschule und in der Berufsfachschule erhielten insgesamt 112 Schülerinnen und Schüler allgemeinbildende Abschlüsse. 14 Studierende bestanden das Fachschulexamen zum Staatlich geprüften Betriebswirt und zehn Studierende absolvierten erfolgreich den einjährigen Weiterbildungslehrgang Betriebswirtschaftslehre für Techniker. Mit dieser großen Anzahl von für einen Beruf oder für ein Studium qualifizierten Nachwuchskräften leistet die Europaschule auch in diesem Schuljahr laut Schulleiter Ingo Weißenborn einen „wesentlichen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in der Region“. Daher sei man zu Recht stolz auf diese Erfolgsbilanz.

Als Klassenbeste wurden folgende Schüler ausgezeichnet Kristina Hein (GY13), Sina Meyer und Lea Schäfer (HHO1), Anna-Lisa Kneisler und Bianca-Alexandra Veliscu (HHO2), Angelina Huss (HHO3), David Wrobel (H10B1), Atalay Aydinsakir und Mjotaba Jafari (H10B2), Nida Isigüzel (H10B3) und Kim Schneider (H9A1).