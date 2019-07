„Komm her und freu dich mit uns“ hieß eine Zeile im Eröffnungslied zum Festgottesdienst, die symptomatisch war. Denn das Kirch­ortteam hatte zum runden Jubiläum eingeladen und die Kapelle war bis auf den letzten Platz besetzt. „Hinten stehen die Menschen“, blickte Pfarrer Dr. Ludger Kaulig vom Altarraum bis zum Eingangsbereich und sah sich bestätigt: „Dieser Sonntag hier ist für uns kein normaler Sonntag.“

Besonders festlich sollte der Gottesdienst sein, auch Weihrauch sollte zum Einsatz kommen, was dann aber ausfiel, weil der Weihrauchschwenker defekt war. Vielleicht war es ein Fingerzeig des Himmels, es bei den hochsommerlichen Temperaturen besser bleiben zu lassen, unkte Dr. Ludger Kaulig. Immerhin führte er dann später noch die Tauferneuerung durch, die nur bei besonders festlichen Gottesdiensten zum Tragen kommt.

Der Pfarrer lobte das bunte Kirchortteam, das das Jubiläumswochenende mit klarer Perspektive vorbereitet hatte. Diese klare Perspektive der Borbeiner habe auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg bestanden, als die Planungen zur Errichtung der Kapelle begannen: „Die Mitte ist Christus, das kommt in diesem Kapellenbau zum Ausdruck.“ So sehr die Kapelle vor allem unter großen finanziellen Herausforderungen gebaut wurde, so natürlich und normal war ihre Existenz über Jahrzehnte hinweg bis in die Jahre 1997 und 1998. Denn da sollte die Kapelle aus der normalen seelsorgerischen Betreuung von St. Bartholomäus genommen werden, was die Borbeiner unter der Einschaltung des Münsteraner Bischofs Reinhard Lettmann verhindern konnten. Das führte dazu, dass der Initiativkreis der Kapelle fortan selbst die Organisation der Gottesdienste übernahm.

Nach dem Gottesdienst lud das Kirchortteam vor der Kapelle zu Kaffee, Kuchen und Gegrilltem ein. In der Kapelle wurde eine Bildpräsentation über die vergangenen 70 Jahre gezeigt, auch wurden Teelichte mit Motiven der Kapelle verkauft. Wie hieß es doch im Abschlusstext zum Festgottesdienst von Maria Schmelting, der von Lektorin Elisabeth Schulze Balhorn verlesen wurde? „Wir Borbeiner sind Kirche, eine kleine Gemeinde am Rande der Stadt!“