Mit Musik in den Ruhestand

Ahlens dienstältester Schulleiter geht zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Lothar Weichel war 41 Jahre lang Lehrer, davon 24 Jahre als Schulleiter am Berufskolleg St. Michael. Am kommenden Dienstag wird er offiziell verabschiedet.

„Ich schaffe die Silberhochzeit nicht“, rechnet Lothar Weichel nach und kommt leicht ins Grübeln: „Ich hoffe, ich kann das Ganze hier gut loslassen – ein bisschen wehmütig bin ich schon“.

Der gebürtige Steinfurt-Borghorster studierte von 1972 bis 1975 an der Fachhochschule Wirtschaftswissenschaften mit Studienschwerpunkt Personalmanagement. Ziel: Ausbilder in einem großen Unternehmen. Mit Studienabschluss war er erst 20 Jahre alt, für sein Ziel aber hätte er schon 24 sein müssen. Der FH-Abschluss berechtigte aber zum Studium für das Lehramt, als weitere Studienfächer absolvierte er Theologie und Pädagogik an der Uni Münster, wo er auch seine spätere Frau Gabriele kennenlernte. Damit war die Zieländerung in Richtung Schule eingeschlagen.

An der Friedrich-Liszt-Schule in Hamm absolvierte Lothar Weichel sein Referendariat und blieb dort bis zum Jahr 1995. „Ich war immer der Jüngste. Mit 32 war ich schon Studiendirektor“, blickt Lothar Weichel auf seinen rasanten Berufsweg zurück. In Ahlen auf dem Westkamp wohnend, schielte er auch immer mal auf das wenige hundert Meter entfernte Berufskolleg St. Michael.

Als dort 1995 Schwester M. Luzia Geesink die Schulleitung abgab, griff er förmlich zu: „Ich war hier der erste Schulleiter, der keine Haube trug.“ Den Wechsel habe er nie bereut, versichert Weichel. Zumal er von Beginn an die Übersichtlichkeit mit 270 Schülern genoss, in Hamm waren es 2500 gewesen.

Sein Arbeitsmotto? „Damit der Mensch sein Ziel erreicht“, erklärt der scheidende Schulleiter, müsse auch an einer Wirtschaftsschule präsent sein, dass der Mensch mehr als nur Produktionsreserve sei. Er sei auch ein Geschöpf Gottes. Da gehe es um Zuwendung und Zuneigung, die Umsetzung von Wertschätzung. Dafür steht im Kleinen, dass Lothar Weichel noch heute jeden Morgen seine Lehrerkollegen mit Handschlag begrüßt.

Im Großen war es dann unter anderem die Einführung des Unterrichtsfachs Wirtschaftsethik im Jahr 2000, die nicht nur zur Profilschärfung der Schule beitrug, sondern auch beim Schulträger und bei Arbeitgebern sehr gut ankam.

Weitere prägende Momente waren die Einführung der Schulfirmung als erste Schule im Bistum Münster, die Errichtung des Netzwerks mit der Wirtschaft oder auch die Romfahrten der ganzen Schule, die auch das Klima in der Gemeinschaft förderten.

Als wichtig betrachtet Lothar Weichel aber auch die Gründung der Schulband, in der er selbst als Gitarrist aktiv ist – eine gute Basis für den „Unruhestand“ übrigens, wo er gerade doch mit drei anderen Mitstreitern eine Band aufbaut.

Langweilig wird es Lothar Weichel auch in Zukunft nicht. Da darf sich zum einen Enkel Laurin auf mehr Zeit mit seinem Großvater freuen, zum anderen will sich der kommende Ruheständler noch mehr als zuvor im Pfarreirat St. Bartholomäus und dem Verein „Keiner geht verloren“ einbringen. Der erste Karton steht schon gepackt im Büro, weitere werden folgen.