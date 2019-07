Funnys Abschiedskonzert

Der letzte große Auftritt steht bevor – am Sonntagnachmittag spielen „Funny & Friends“ beim Stadtfest ihr Abschiedskonzert. Wolfgang „Funny“ Venne: „Nächstes Jahr werde ich 70 Jahre alt. Das ist ein Anlass, Abschied zu nehmen.“

Im Gespräch mit der „Ahlener Zeitung macht der leidenschaftliche Musiker aber auch eines deutlich: „Ich höre nicht ganz mit Musik auf. Das würde ich nicht verkraften.“

Wolfgang Venne macht schließlich von Kindesbeinen an Musik. Drei Jahre lang war er sogar als Profimusiker unterwegs.

Der gebürtige Ahlener kam früh mit der Musik in Kontakt – durch seinen Vater. Der spielte in der Bergmannskapelle. Wolfgang lernte zunächst Geige und stieg dann auf Schlagzeug um. Nach der Nordenschule besuchte er das Städtische Gymnasium und hatte mit der Schülerband „Litchgates“ im Sommer 1964 seinen ersten Auftritt im katholischen Jugendheim Auf dem Damm.

The Litchgates mit Wolfgang Müller, Heinz Heitkamm und Erich Köster. Foto: Privat

Es folgten eine kaufmännische Lehre und das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Eigentlich wollte Wolfgang Venne Fotodesign studieren. Doch aus Hamm bekam er das Angebot, ein Volontariat im Sportbereich zu machen. Allerdings kam da noch etwas dazwischen: die Bundeswehr rief.

Nach der journalistischen Ausbildung begann die Profikarriere. Von 1968 bis 1971 spielte Wolfgang Venne in einer kanadischen Soulband und kam zum Bass. Sein Mitstreiter von damals, Donny Cromwell, gehört heute zu „Funny & Friends“.

Der junge Wolfgang bei einem Soloauftritt im Kettelerhaus. Foto: Privat

In der Formation „The International“ spielte Wolfgang Venne in Clubs weit über Ahlen hinaus. Die Engagements in Nürnberg, Frankfurt oder München dauerten in der Regel einen Monat: „Ich den drei Jahren hatten wird rund 1000 Auftritte.“ Bei „The Fashions“ (Hamm), dem Vorläufer von „Abacus“, saß Venne von 1966 bis 1968 am Schlagzeug. Dazu kamen diverse Bands, wie „Lommy‘s Revival Band“ und „Crazy“ sowie zuletzt „Funny & Friends“.

Als Journalist ging es für Wolfgang Venne in Ahlen weiter. Hier leitete er die Sportredaktion der „Westfälischen Rundschau“ und wurde später Lokalchef der „Rundschau“ in Selm. Als die Stadt Ahlen die Stelle eines Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit ausschrieb, bewarb sich „Funny“ und kam zurück. Bei der Stadt blieb er bis zu seinem Ruhestand und gehörte etwa 20 Jahre zum Organisationsteam des Stadtfests.

Wolfgang Venne hat sein eigenes Studio in der Daimlerstraße. Hier arbeitet er zurzeit an der Vollendung von Kompositionen von Götz vor dem Gentschenfelde. Außerdem unterrichtet er an der Volkshochschule Bass. „Beim Stadtfest am Sonntag werden viele Hits zu hören sein“, verrät „Funny“. Er selbst spielt abwechselnd zwei Bässe, eine Gitarre und eine Mundharmonika.