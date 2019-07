Nur ein neuer Klotz an Stelle des alten?

Ahlen -

Einen Ausflug in die Antike unternahm Petra Päh­ler-Paul in ihrer 30-minütigen Rede, während der etliche Zuhörer den Saal verließen. Des Bürgermeisters Namensvetter, Alexander den Großen, zog die Fraktionsvorsitzende der Grünen als historischen Beleg dafür heran, dass den „Preis für Eroberungen“ am Ende meistens nicht die Feldherren zu zahlen hätten, sondern das Volk. Auch bei der Rathaus-Entscheidung sei „abzusehen, dass die Zeche die Bürger dieser Stadt zahlen, durch höhere Grundsteuern, höhere Gewerbesteuern, gestiegene Abgaben und Gebühren und den Wegfall freiwilliger Leistungen“. Denn niemand könne ernsthaft glauben, dass der in der Beschlussvorlage aufgezeigte Kostenrahmen am Ende tatsächlich eingehalten werde.