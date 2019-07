Auszeichnung für erfolgreiche Sparfüchse

An dem Energiesparprojekt nehmen 14 Ahlener Schulen und vier Kindertagesstätten teil. Initiiert wurde es vom Bundesumweltministerium . Unterstützung kommt dabei durch die Beratungsfirma „e&u Energiebüro“ aus Bielefeld.

Der Ansatz ist, das Nutzerverhalten an die Energieeinsparung anzupassen. Dazu werden Mädchen und Jungen in den Schulen mit Messgeräten ausgestattet, um sichtbare Änderungen und Einsparungen zu dokumentieren. „Dazu sind Kinder und Lehrer angehalten, eigene Ideen zu Einsparung anzustoßen“, erklärte die städtische Umweltmanagerin Leonie Sahm . Sie koordiniert die Aktion gemeinsam mit Manfred Falk, Leiter des Zentralen Liegenschaftsmanagements.

Die Kinder können mit präzisen Thermometern, Lux-Messgeräten und CO-Ampeln selber Experimente unternehmen. Dazu kommen die eigenen Ideen, wie zum Beispiel an der Marienschule: „Wir haben den Dicker-Pulli-Tag ausgerufen, an dem in der Schule die Temperatur um drei Grad reduziert wurde“, berichtete Lehrer Sven Stilling.

Die Barbaraschule schickte Energiedetektive auf die Jagd nach Sparmöglichkeiten und das mit Erfolg. „Die prüfen zum Beispiel, ob das Licht nach der Stunde ausgeschaltet ist und die Heizungen runtergedreht wurde“, erklärte Valentina Butsch.

Gastgeberin und Mammutschulleiterin Elke Walter war begeistert: „Ihr Stoppelhopser könnt uns Großen wirklich zeigen, wo es klimatechnisch langgeht.“

Schon in seinem Grußwort hatte Bürgermeister Dr. Alexander Berger den in der Aula versammelten Kindern die Auswirkungen der Klimakatastrophe geschildert. Beispiel war dabei das namengebende Urvieh der Schule: „Wer weiß denn, warum das Mammut verschwunden ist?“ Prompt kam die Antwort: durch einen Klimawandel. Damit hatte Alexander Berger den Bogen zur anschließenden Urkundenverleihung geschlagen. Die übergab er zusammen mit Leonie Sahm an die Vertreter der Schulen und Kitas.