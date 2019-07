„Zu Blumen auf der gepflasterten Straße“

Ahlen -

Eine doppelte Abschlussfeier gab es jetzt am St. Vincenz-Berufskolleg: 23 frisch examinierte Heilerziehungspfleger und 21 neue Sozialassistenten mit Schwerpunkt Heilerziehung haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Damit steht den Absolventen der Einstieg in eine Tätigkeit in der Behindertenhilfe offen – etwa in Wohnheimen, bei ambulanten Diensten, integrativen Kindergärten, Förderschulen oder beschützenden Werkstätten.