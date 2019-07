Es sind Bilder, die unter die Haut gehen: In ei­ner pompösen Prozession ziehen Hunderte von Menschen aus der St. Paul‘s Shipwreck Church in La Valetta hinaus und führen bei ihrem Umzug durch die engen Straßen der Hauptstadt von Malta Reliquien des Apostels Paulus mit sich. Zugleich campieren Flüchtlinge und Einwanderer außerhalb der Festungsanlagen in behelfsmäßigen Unterkünften und Zelten.

Diese Aufnahmen entstanden bei ihren drei Malta-Aufenthalten, die Myriam Thyes in der Zeit zwischen 2003 und 2008 unternahm. Am vergangenen Freitag führte die in Düsseldorf lebende Luxemburg-Schweizerin unter anderem dieses Video im Kunstmuseum vor. „Ich habe mich damals stark in der Flüchtlingsarbeit engagiert“, berichtete die Medienkünstlerin, die im Rahmen der „Intermezzo“-Reihe unter dem Titel „Barocke Versprechen und Konstruktive Zweifel“ in Ahlen ausstellt.

Hier die Honoratioren der Stadt und Bürger, die ihren Heiligen verehren, der angeblich auf seiner Fahrt nach Rom vor 2000 Jahren auf Malta gestrandet sein soll – und dort die Afrikaner außerhalb der Stadt, die den gefährlichen Weg übers Mittelmeer angetreten haben, um nach Europa zu kommen. Die Rede ist nicht von 2014 oder 2015, sondern von 2008 und früher. Europa hat weggeschaut, auch Deutschland, und hat Malta und Italien mit den Problemen allein gelassen. Wie früher die Johanniter, die sich später Malteser nannten, Europa gegen Osmanen und Araber verteidigten, übernehmen die Malteser heute wieder die Verteidigung Europas, nachdem sie zuerst Menschen aus Afrika aufgenommen haben, bis es zu viele wurden. Malta ist eine Festung und lässt Flüchtlingsschiffe nicht mehr in seine Häfen einlaufen. Warum die Malteser heute so abweisend sind, beschreibt Myriam Thyes eindrucksvoll in ihrem Video.