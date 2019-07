Ein Baum der Freundschaft

Als Gaudi auf dem Platz der Städtepartnerschaft war die Aufstellung des Maibaums durch die Jungritter aus der oberbayerischen Partnerstadt Penzberg angekündigt. Und die wurde es dann auch – begleitet vom staunenden Ahlener Publikum. Nur durch Muskelkraft und mit viel technischem Geschick stand das Prachtstück am Samstagmittag um 13.16 Uhr. Umrahmt wurde das Ereignis durch das Dolberger Blasorchester und die Bewirtung durch die Ahlener SG .

„Das ist kein Zahnstocher, sondern ein Maibaum“, wies die Penzberger Bürgermeisterin Elke Zehetner darauf hin, dass es keine Kleinigkeit sei, den 24 Meter langen Stamm aufzustellen.

Bei der Frage nach dem genauen Gewicht war sich Jungritter Fabian Keller nicht ganz sicher: „Ein bisschen was hat er schon.“ Mit der Angabe von 1,5 Tonnen brachte dann Maibaummeister Hardy Lenk Klarheit ins Spiel.

Bereits im Februar war der Stamm im Stadtwald von Penzberg geschlagen und dann getrocknet worden, damit er später weiß-blau gestrichen werden konnte.

Anlass für die Aufstellung war das Jubiläum „100 Jahre Stadt Penzberg“. Zwei Stadträte hatten die Idee, Ahlen einen Maibaum zu stiften. „Das Stadtfest ist ein guter Anlass zur Aufstellung, auch wenn kein Mai mehr ist“, fand Roman Reis, Geschäftsführer in der Stadtverwaltung Penzberg, die Idee richtig gut. Was Bürgermeisterin Elke Zehetner später in ihrem Grußwort dazu bewog, den Maibaum in Freundschaftsbaum umzubenennen.

Penzberger Maibaum aufgestellt 1/40 Welch ein schönes Geschenk: Ahlens Partnerstadt Penzberg hat einen Maibaum mitgebracht. Der wurde auf dem Platz der Städtepartnerschaft aufgestellt. Foto: Ralf Steinhorst

Davon ließ sich Pfarrer Willi Stroband, eingeladen den Baum zu segnen, nicht beirren. Er habe immer schon mal einen Maibaum segnen wollen, für ihn sei nun ein Traum in Erfüllung gegangen. Mit einem „Vater unser“ und Weihwasser aus dem Jordan segnete er dann ganz in bayerischer Tradition den Stamm.

Acht Zunft- und Städteschilder, eigenhändig bemalt von Penzbergs Altbürgermeister Hans Mummert, zieren die Fichte. Etwa 250 Gäste, darunter 52 aus Penzberg, nahmen dann an dem spannenden Akt teil und staunten, wie ein solcher Baum allein mit Muskelkraft aufgestellt wird.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der das Geschenk zuvor als Zeichen echter Verbundenheit bezeichnet hatte, packte dabei genauso kräftig mit an wie weitere Ahlener und die Mitglieder der Teltower Band „Duke Brass“. Mit langen Zangen und Spießen gelang es unter Federführung der Jungritter, den Baum Schritt für Schritt in die Senkrechte zu bringen. Unter großem Jubel und Applaus zogen die beiden Stadtoberhäupter Elke Zehetner und Dr. Alexander Berger dann als Schlusspunkt die Ahlener Flagge unter dem Gesang des Steigerliedes auf. Mit dem von Alexander Berger spendierten Freibier klang das „Freundschaftsbaumaufstellen“ dann aus.