Nichts sagen kann auch vielsagend sein

Der Samstagnachmittag auf dem Stadtfest ist traditionell den Familien gewidmet. In ei­nem bunten Programm aus Kindermusik-Show, Tanzeinlagen Ahlener Gruppen sowie Straßentheater ist auch in diesem Jahr für Groß und Klein etwas dabei. Leider spielt das Wetter am späten Nachmittag nicht mehr mit, so dass die Künstler nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdient hätten.

„Sie rocken und wollen, dass ihr mitrockt“, kündigt Moderatorin Jenny Heimann treffsicher mit der „Pia-Nino-Band“ den ersten Programmpunkt des Nachmittags an. Das Duo Pia und Nino hat dann auch schnell die Kinder auf seiner Seite, sowohl vor als auch auf der Bühne. Warum denn auch den „Lauf-Stopp-Tanz“ zu zweit vormachen, wenn es doch mit zwei Kindern zusätzlichen Spaß macht? So manche Mutter und Vater dürfte sich bei einem weiteren Kinderlied wundern, wie gut ihre Sprösslinge vor dem Zubettgehen ihre Zimmer aufräumen können. „Bekommt ihr das noch schneller hin?“, stachelt Pia noch an und erhält ihr gewünschtes Ergebnis. Auch Ahlens coolstes Mädchen und coolster Junge stehen am Ende mit Anna-Lena und Joshua fest.

34. Ahlener Stadtfest - Der Samstagnachmittag 1/37 Kindertheater, Clownerie, Jonglage und jede Menge Tanz bot das Familienprogramm am Samstagnachmittag. Foto: Ralf Steinhorst

Dass nichts zu sagen auch vielsagend sein kann, beweist anschließend der Clown von „Les Eléments Disponibles“, der immer auf der Suche nach Gesprächspartnern auf dem Marktplatz ist. Sind die erstmal gefunden, was gewöhnlich schnell geht, verstrickt er diese in ein „Gespräch“. Doch was ist das? Alles läuft ohne Stimme ab, allein die Mimik und Gestik zählt. Was die Menschen sichtlich fasziniert.

Einen bunten Strauß aus gelungenen Tänzen bindet die Juk-Haus-Show mit ih­ren verschiedenen Gruppen. Mit Lennart Wenzel bietet das Juk-Haus zudem einen talentierten Sänger auf, der das „Between The Bars“ von Elliot Smith mit Leidenschaft präsentiert. Die „Dance Company“ der Fritz-Winter-Gesamtschule schließt später die Auftritte der heimischen Tanzgruppen mit ihrem Jubiläumstanz und dem „Perfect Match“ aufgrund des Regens vor nur sehr überschaubarer Zuschauerkulisse ab. Schade.

Das Kindertheater „Käfer und Spinne“ hat es da zu Beginn noch relativ trocken, um sein aufregendes Beziehungsspiel um den wortlosen, aber gestenreichen Wettbewerb um den Stammplatz auf einer Wiese zu zeigen. Mit allerlei Aktionen versucht die Spinne, den Neuankömmling Käfer zu vertreiben, der immer wieder Friedenssignale sendete. Wie schön, dass es auch hier ein Happy End gibt – da ebenfalls schon vor fast leeren Rängen im Regen.

Von dem lässt sich „Platzhirsch“ Christoph Engels mit seiner Kettensägen-Jonglage-Show nicht kleinbekommen. „Riesenstimmung hier, meine Güte – so verloren habe ich mich noch nie gefühlt“, stellt er ironisch fest, zieht aber trotzdem sein Ding durch: „It’s showtime!“