Am Samstag rief ein Rentner aufgrund eines medizinischen Pro­blems den Rettungsdienst der Ahlener Feu­erwehr zu seiner Wohnung an der Straße Am Richterbach. Zwei Rettungskräfte, 27 und 30 Jahre alt, gewährten dem 65-Jährigen Hilfe. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kam der Ahlener plötzlich mit ei­nem 20 Zentimeter langen Küchenmesser in der Hand langsam auf den 30-Jährigen zu, der ihn aufforderte, das Messer abzulegen.

Da der Mann dieser Forderung nicht nachkam, verließen beide Sanitäter die Wohnung und informierten die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, verhielt sich der Senior kooperativ. Zur weiteren ärztlichen Behandlung fuhr er dann doch freiwillig mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.