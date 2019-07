Mit Beşiktaş ins Trainingslager

Er ist ein Ahlener Junge mit einem großen Herz für den Fußball. Nicht allein, weil er selbst immer wieder mit Leidenschaft auf dem Platz steht, sondern auch, weil er beruflich eng mit den Bedürfnissen von Kickern zu tun hat. Und so erfüllt es Salih Kurt mit Stolz, dass er jetzt eine exklusive Einladung erhielt, den türkischen Erstbundesligisten Beşiktaş Istanbul ins Trainingslager nach Österreich zu begleiten.

„Die Mannschaft braucht einen Faszien- und Physiotherapeuten“, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Da ich auch Türkisch sprechen kann, wurde ich über verschiedene gute Kontakte empfohlen. So bin ich in Österreich auch gleichzeitig ein Bindeglied zu den Menschen vor Ort und kann bei Bedarf auch dolmetschen.“ Ende Juli beziehen die Profikicker aus der türkischen Metropole am Bosporus das Gut Brandlhof in Saalfelden. Die malerisch am Steinernen Meer gelegene Stadt liegt im österreichischen Bundesland Salzburg und ist der Zentralort des Pinzgauer Saalachtals. Die Gemeinde liegt rund 14 Kilometer nördlich der Bezirkshauptstadt Zell am See.

„Selbstverständlich werde ich meine Familie auch mit dorthin nehmen“, sagt der 33-jährige Ahlener. „Wenn ich dort schon arbeiten muss, können sie ein wenig Urlaub machen.“ Bis 4. August läuft das Trainingslager.

Dass ein Ahlener von einer türkischen Bundesligamannschaft eingeladen wird, ist ein Novum, wissen die engsten Wegbegleiter von Salih Kurt. „Sie drücken mir nun alle die Daumen, dass es gut läuft.“ Eine gute persönliche, aber auch logistische Vorplanung ist jetzt angesagt.

Mit der Eröffnung seiner eigenen Praxis im Ahlener Zeppelin-Carree, Zeppelinstraße 63, hat Salih Kurz vor wenigen Monaten den Schritt in die Selbstständigkeit beschritten. Im Jahr 2011 begann er seine Ausbildung, seit 2014 ist er examinierter Therapeut und betreut unter anderem fest eine Beckumer Fußballmannschaft.

Kontakte sind alles im Leben: Salih Kurt begrüßte bereits Dündar San (r.), Europäischer Vizemeister im Ringen (Mittelgewicht) nebst Trainer. Foto: privat

Seit kurzer Zeit ist Kurt auch Physiotherapeut der Nationalmannschaft der Türkischen Ringer-Sportler. Mit Beşiktaş Istanbul verfolgt der Ahlener ebenfalls langfristige Pläne. „Ab 2020 wollen die mich regelmäßig alle drei Monate buchen. Mal schauen, wie ich das dann hinbekomme“, sagt Salih Kurt. „Das muss sich erst alles einspielen, aber ich freue mich sehr darauf.“ Der bekannte Verein wurde im März 1903 während der Zeit des Osmanischen Reiches von 24 jungen Männern gegründet und ist damit vermutlich der älteste Sportverein der Türkei. Besonders macht Beşiktaş Istanbul auch, dass er als einziger türkischer Verein eine Liga-Meisterschaft ohne Niederlage gewinnen konnte.