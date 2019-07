Ahlen -

Ester hat das Bauerschaftsturnier in seiner siebten Auflage gewonnen. Insgesamt traten am Sonntag sieben Teams auf dem Bolzplatz auf Hof Hosselmann an der Borbeiner Straße an. Ausgerichtet wurde das Turnier von der Landjugend Ahlen (KLJB) und dem Schützenverein „Alt- und Neuahlen“.