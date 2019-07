Dabei ist wie immer, wer sich im Osten der Wersestadt einen Namen gemacht hat. Vom Flohmarkt, einem der Höhepunkte des Statteilfestes, bis zu Info- und Verpflegungsständen und dem umfangreichen Bühnenprogramm ist wieder allerhand geplant, wie jetzt beim Treffen der Organisatoren deutlich wurde. Was das im Einzelnen ist, das entwickelt sich noch.

Am Montag kamen die Akteure zur ersten Vorbesprechung im Glückaufheim zusammen. Bis jetzt ist das Programm schon recht umfangreich. Dabei sind Puppenbühne und Zuckerbude, Pfeil- und Dosenwerfen, Kreativstände, ein Jackolo-Turnier und etliches mehr in Vorbereitung. Natürlich ist das Spielmobil mit von der Partie und es gibt „Smoothie-Shots“. „Das ist wohl sowas wie ‚Kurze‘, nur eben viel gesünder“, so Huerkamps Erklärungsversuch. „Vermutlich werden wir von 14 bis etwa 18 Uhr feiern“, umreißt er die Kernzeit. Davor wird wohl gegen Mittag die Hansastraße gesperrt. Dann beginnt auch der Aufbau des Flohmarkts. „Der ist einfach unglaublich wichtig für das Fest, denn es ist ein echter Nachbarschaftsmarkt“, schwärmt der Stadtteilchef. Der Stand koste wie immer fünf Euro und ist im Stadtteilbüro anzumelden – selbstverständlich nur für private Verkäufer. Wer sich noch für das Fest anmelden will, kann das bis zum Redaktionsschluss des gedruckten Festprogramms am 15. August machen.