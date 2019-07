Erfahrung macht die Persönlichkeit

In 94 strahlende Gesichter blickte Schulleiter Meinolf Thiemann bei der feierlichen Verabschiedung der diesjährigen Abiturientia des Städtischen Gymnasiums. Den Auftakt der Feierlichkeiten bildete ein Gottesdienst in der Bartholomäuskirche. Unter dem Thema „Erinnern –(er)leben – wünschen“ wurden Erinnerungen an die Schulzeit wachgerüttelt und um Gottes Segen für die Zukunft gebetet.

Die musikalische Gestaltung des sich anschließenden Festakts in der Aula übernahm Lukas Isenberg, Abiturient des Jahrgangs 2018, am Flügel. Nach der Begrüßung der Gäste durch die stellvertretende Schulleiterin Dr. Anne Giebel, begann Schulleiter Meinolf Thiemann seine Festrede gemäß des Abimottos „Abios Amigos, auf Siesta folgt Fiesta“ auf Spanisch. Ausgehend von einem Montessori-Zitat appellierte er an das Verantwortungsbewusstsein der Abiturienten: „Bitte stört und macht euch und anderen klar, dass nicht alles, was geht, auch geht!“ Es gebe einen Königsweg der Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit und der heiße Erfahrung. Der Direktor ermunterte, nicht aus Furcht vorm Scheitern aufzugeben, sondern auch im Scheitern Prozesse zu sehen, die einen Menschen voranbringen. Die Verleihung der Abiturzeugnisse sei ein Zeichen, dass sie auf ihrem bisherigen Lebensweg keineswegs gescheitert seien.

Zum ersten Mal gab es Bili-Abiturzeugnisse. Hier an Gioia De Pasquale. Foto: Städtisches Gymnasium

Vize-Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss überbrachte die Glückwünsche der Stadt und hob das soziale Engagement der Abiturienten in der Schülervertretung hervor, das sich in zahlreichen Projekten gezeigt habe – beispielsweise die Gemeinschaftsaktion mit der Schülerschaft der Overbergschule im Rahmen der internationalen Woche gegen Rassismus. Die Schulleiterin des kooperierenden Gymnasiums St. Michael, Mechtild Frisch, ermutigte die Abiturienten, im weiteren Leben Dinge kritisch zu hinterfragen und das eigene Handeln stets mit dem Gewissen abzugleichen.

Weitere Grußworte übermittelten Markus Winterkamp (Schulpflegschaft), Kirsten Winterkamp-Recker (Förderverein) sowie Schülersprecherin Laura Müller. Vor der Überreichung der Zeugnisse verabschiedete sich das Beratungslehrerteam Karl Schmitz und Mariann Natrup von seinen Schützlingen und schenkte ihnen ein „Lexikon“, welches von A wie „Arbeit“ bis Z wie „Zusammenarbeit“ reichte. Durch den Vorsitzenden der AVA Frank Schniederjürgen wurden die Jahrgangsbesten anschließend mit einem Buchpreis geehrt. Für besondere Kenntnisse im Fach Physik wurde zudem Can Ersöz und für ihre mathematischen Leistungen wurden Hendrik Schlieper, Kaan Tüney und Erik Weißhaar ausgezeichnet. Abschließend ließen Malin Osnabrügge und Cedric Matz die Schulzeit noch einmal Revue passieren und luden die Festgesellschaft zum Umtrunk ein.

Erstmals in der Geschichte des Städtischen Gymnasiums wurden am Freitag auch 16 Schülerinnen und Schülern neben dem eigentlichen Abiturzeugnis das Bilinguale Abitur überreicht.

Sie hatten in den ersten beiden Jahren wöchentlich zwei zusätzliche Stunden Englisch genossen. Ab der Klasse sieben kam dann jährlich mit Erdkunde, Geschichte und Politik ein weiteres gesellschaftswissenschaftliches Fach auf Englisch hinzu. In der Qualifikationsphase belegten sie den Englischleistungskurs und Erdkunde-Grundkurs auf Englisch, wobei diese Fächer zu ihren Abiturfächern zählten. In einer globalisierten Welt ist es sicherlich ein dicker Pluspunkt, das bilinguale Zeugnis bei Bewerbungen einreichen zu können.

Nicht nur die Abiturienten auch Studiendirektor Karl Schmitz verlässt am Schuljahresende aufgrund seiner Pensionierung das Städtische Gymnasium. Die Abiturientia 2019 war sein letzter Jahrgang. Dr. Anne Giebel hatte bereits bei der Begrüßung hervorgehoben, dass die erste eigene Klasse, der erste Leistungskurs für einen Lehrer immer etwas ganz Besonderes seien. Gleiches gelte selbstredend auch für den letzten Abiturjahrgang, den letzten Pädagogikleistungskurs sowie für die letzte gemeinsame Wienfahrt – alles Erinnerungen, die Karl Schmitz mit den Abiturienten teile. Rita Pöppinghaus-Voss unterstrich, dass sehr wohl über die Schulgrenze hinaus bekannt sei, wie sehr sich Karl Schmitz stets für Demokratie – und Pünktlichkeit – einsetze. Gerade in der heutigen Zeit, sei es wichtiger denn je, demokratische Werte zu vermitteln und sich für diese einzusetzen, lobte sie den allseits beliebten Pädagogen.