Anlaufstelle für die „Ungesehenen“

Jugendliche, die nicht so problemlos durch die Schule gehen, die den Übergang von der Schule in eine Ausbildung nicht schaffen und die keine Perspektive für sich sehen sind die Zielgruppe des Projekts „Jugend stärken im Quartier“.

Das ist nicht nur in seine zweite Förderphase gestartet, sondern auch in neue Räume umgezogen: ins frisch renovierte Juk-Haus. Projektträger und Mitarbeiter luden am Montag direkt mal in die neuen Büros ein.

Derer gibt es zwei plus einen Raum für Akten und Drucker. An den Schreibtischen sitzen in der Regel Thomas Gerullis von der Arbeiterwohlfahrt und Anne Klein von der Caritas . Die beiden Wohlfahrtsverbände sind die Partner in dem von der Stadt getragenen Projekt.

Koordinatorin Ulli Gerhards blickte bei der Vorstellung kurz zurück auf die erste Förderphase, die von 2015 bis 2018 dauerte: „Wir haben 245 Teilnehmer erfolgreich unterstützt.“ Und auch in diesem Jahr gebe es schon wieder viele junge Frauen und Männer, die die Begleitung gerne annehmen – in Form des Case-Managements, also der intensiven individuellen Hilfe, und in Form von Mikroprojekten: „Da waren wir von Anfang an sehr breit aufgestellt, mit vielen Bausteinen.“

Heiko Sachtleber von der Awo hatte sich zuvor schon lange mit arbeitspolitischen Maßnahmen beschäftigt und dabei festgestellt: „Es gibt junge Menschen, die ungesehen bleiben.“ Das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ kämpfe dagegen: „Hier werden sie gesehen und was sie können.“

Heinrich Sinder, Geschäftsführer der Caritas, stellt fest, dass eine zweite Förderphase das Zeichen für die gute Arbeit sei, die bereits geleistet wurde. Jetzt gehe es darum, nachhaltige Strukturen aufzubauen. Und der Standortwechsel tue dem Projekt sicher gut.

Das findet auch Juk-Haus-Leiter Urim Kodzadziku, der davon überzeugt ist, dass das Haus genauso profitiert von den neuen „Bewohnern“ wie die von dem Haus – Stichwort Synergieeffekte.

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 26 Jahren, die mit Unterstützung eine schulische oder berufliche Perspektive entwickeln wollen können sich melden. Das Angebot ist kostenlos. Ansprechpartner sind Ulli Gerhards (Stadt Ahlen) unter Telefon 5 92 78, Mail gerhardsu@stadt.ahlen.de, Anna Klein (Caritas), Telefon 9 87 57 48, Mail jugendstaerken@caritas-ahlen.de, und Thomas Gerullis (Awo), Telefon 9 87 57 48, Mail jugendstaerken@awo-rle.de.