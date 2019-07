Der Groschen ist längst gefallen

Die Szene scheint als Endlosschleife angelegt: Immer wieder umkreisen Menschen als Einzelpersonen, Paare oder in Gruppen die Straßenlaterne, unter der eine Frau herzzerreißend um Almosen bettelt, während im Hintergrund Big Ben vom Turm des Palace of Westminster schlägt. Alles flüchtet, wenn sich der Sonnenschein in Regen verwandelt, nur die Bettlerin sucht Schutz unter dem mitgebrachten Pappschild.

Michael Kuhnholdt ist bei seiner Regie der Dreigroschenoper der Vorgabe Bertold Brechts gefolgt und lässt alle wichtigen Akteure des Stücks auf dem Sohoer Jahrmarkt ihre Kreise ziehen. Bis Bewegung in den Kreislauf kommt und Mackie Messer, der Verbrecherkönig von Soho, auftritt.

Mit der Dreigroschenoper hat sich der Literaturkurs Q 1 des Städtischen Gymnasiums unter Leitung von Kuhnholdt für einen Klassiker entschieden, der den Darstellern vieles abverlangt: Spielkunst ebenso wie Gesangsvermögen, auch wenn es sich bei dem Stück nicht um eine klassische Oper handelt. Martin Schumacher , Musiklehrer und Kirchenmusiker, ist das Kunststück gelungen, die auf Literatur spezialisierten Schülerinnen und Schüler so anzuleiten, dass sie auch schwierigere Gesangspartien des Librettos anstandslos gestalten. Chapeau!

Singen ist das eine, die zum Teil langen Textpassagen sind das andere. Auch dabei verstehen es vor allem die Hauptdarsteller zu brillieren, allen voran Quan Nguyen, dem die Rolle als Mackie Messer auf den Leib geschrieben zu sein scheint, und Moritz Wilk als bigotter Jonathan Jeremiah Peachum , der eine ganze Armee von Bettlern beschäftigt. Nicht heute, sondern im England der 1920er Jahre.

Großartig in ihren Rollen auch Selin Dogru als Celia Peachum, Jonathans Frau, und Nelly Paul als Tochter aus vorgeblich gutem Haus, die sich unsterblich in den wie ein Gentleman auftretenden Mackie Messer verliebt. Ihre Gegenspielerin ist Lucy Brown, Tochter des berüchtigten Polizeichefs Tiger Brown, einem engen Freund Mackies. Lucy, gespielt von Angelina Nickel, ist Mackie ebenfalls verfallen und liefert sich mit Polly Peachum bemerkenswerte Wortgefechte. Weil er sie beide betrogen hat, lassen sie ihn am Ende fallen und hängen.

Auch die anderen Mitwirkenden wie Konstabler Smith alias Johannes Merschhaus und die Bettlerbrigade aus Spelunken-Jenny (Nele Rautenberg), Harkenfinger-Jakob (Sayhan Kütük), Säge-Robert (Dana Alsherkeh), Trauerweiden-Walter (Angelina Martens) und Filch (MayaLiebig) verdienen sich gute Noten, ebenso wie die Freudenmädchen (Melina Czizewski, Maya Liebig und Linda Schläger).

Grandios auch, wie die Dreigroschenband – Peter Dermann (Saxofon), Dominik Gerwens (Banjo, Gitarre), An­dreas Kiepe (Trompete), Marius Saboroswski (Schlagzeug), Marco Urspruch (Bass) und Martin Schumacher (Keyboard) – abliefert. Hinzu kommen die Techniker, die Bühnenbilder vom Literaturkurs Q 1 und die Schminktruppe der Maske.

Am heutigen Mittwoch, 10. Juli, findet um 19 Uhr die zweite Aufführung statt. Unbedingt empfehlenswert.