„Zunächst geht er für zwei Wochen in die Einsatzvorbereitung nach Polen und dann für acht Monate nach Afghanistan“, sagte Thomas Kras , Vorsitzender des Freundeskreises Ahlener Soldaten, im Gespräch mit der „Ahlener Zeitung“. Kras hatte Schwarzer an seinem vorerst letzten Arbeitstag in der Wersestadt überrascht und im Namen seines Vereins eine rot-weiße Ahlener Wappenfahne als Geschenk überreicht. „Diese soll ihn nun in den kommenden Monaten begleiten und an die Heimat erinnern.“

Der Kommandeur der Aufklärer, Oberstleutnant Timo Gadow, freute sich über die Geste der Verbundenheit von ziviler Seite und steuerte ebenfalls ein paar Glücksbringer für seinen Stellvertreter bei. „Komm heil wieder zurück“, wünschte er dem Verabschiedeten.