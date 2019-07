Im Zuge seiner Überlegungen zur Gebäudekonzeption hat das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen in seiner Sitzung vom 6. Juli 2019 beschlossen, mit der Stadt Drensteinfurt in Bezug auf die zukünftige Nutzung des Paul-Gerhardt-Hauses in Walstedde in Verhandlungen zu treten.

Vor zwölf Jahren wurde die Gemeinde rund um das Paul-Gerhardt-Haus, das vorher zur Bockum-Höveler Gemeinde gehörte, im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen zugeordnet. Schon 2014 hatte das Presbyterium in den Beratungen über die Gebäudesituation die Zukunft des Paul-Gerhardt-Hauses auf die Tagesordnung gesetzt und damals beschlossen, eine Entscheidung erst 2019 anzugehen. „Vor kurzem haben wir eine Anfrage des Drensteinfurter Bürgermeisters bekommen und steigen jetzt in erste Gespräche ein“, sagt die Vorsitzende des Presbyteriums, Pfarrerin Martina Grebe.