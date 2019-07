600 Mammutianer wollen in ihre Stadt

Ahlen -

Die Mammutspiele 2019 sind eröffnet! Mit dem Durchschneiden des Bandes durch Bürgermeister Dr. Alexander Berger war am Montagmorgen für die 600 Kinder der Weg frei auf das Gelände der Mammutstadt am JuK-Haus. Kontinente gibt es in diesem Jahr nicht, schließlich soll ja in den kommenden zwei Wochen das Stadtleben nachempfunden werden. Das geht stattdessen am besten in den sechs Stadtteilen Langstfurt, Olfenbüttel, Richterbachwinkel, Wasserturmstedt, Werseaue und Zechopolis.