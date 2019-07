Ratten-Hochsaison schon im Sommer

Schaut Steffen Gerlach in seine Auftragsbücher, könnte er meinen, schon im Herbst- und Wintergeschäft zu sein. Das seien sonst seine starken Rattenmonate. In diesem Jahr gehe es aber schon im Sommer rund. 2019 – für den Schädlingsbekämpfer und Inhaber der Firma Wespina das Rattenjahr schlechthin. Im Vorjahr seien es die Wespen gewesen, davor die Mäuse. Und nun? Was tun?

Im Rattenhaus am Lütkeweg war Gerlach noch nicht. Wohl aber in dem Haus ums Eck, in dem Mary Kühn-Schrein und Cordula Held zur Miete wohnen. „Ratten sind immer da, wo sie Verstecke haben, Nahrung finden und Wasser. Wenn man sie da nicht stört, vermehren sie sich.“ Schnellstenfalls monatlich.

„ Um den Lütkeweg herum haben wir gerade viele Aufträge. Um den Lütkeweg herum haben wir gerade viele Aufträge. “ Steffen Gerlach

Aktuelle Brennpunkte in Ahlen? „Um den Lütkeweg herum haben wir gerade viele Aufträge“, sagt der 38-Jährige, der mit zwei Kollegen wöchentlich stadtweit 15 Anfragen abarbeitet. Weitere Schwerpunkte: der Marktplatz („Das ist in jeder Stadt so. Hier liegen oft die alten Kanäle.“) und die Siedlung Am Stockpiper. Kurzum: Kernstadt und Mehrfamilienhäuser. Das sei ganz normal und keine Ahlener Besonderheit.

Eine erfolgreiche Schädlingsbekämpfung erstrecke sich über vier bis acht Wochen, wenn der Eigentümer mithelfe. „Mit vier Wochen ist es nicht getan“, betont der Experte – und blickt rüber zum Lütkeweg. Wohngebiete, die nicht in den Griff zu bekommen seien, kenne er nicht. „Meistens liegt‘s am Geld.“ Für eine Erstbehandlung nimmt Gerlach 129 Euro, jede weitere Nachbehandlung koste 79 Euro.

Schritt für Schritt

Erster Schritt: die Inspektion des Objekts und Lokalisierung. Wo sind die Eingangsstellen? Dort würden die Köder ausgelegt. Manchmal sei es ein Rostgitter, an dem eine Strebe fehle. Oder wenn eine Waschmaschine nicht angeschlossen sei. Dann könnten durch eine ungenutzte Leitung Ratten ins Haus gelangen.

Liegen die Köder, stellt sich die Frage: Werden sie angenommen? „Es gibt bei Rattenstämmen Resistenzen. Dann muss ich den Köder wechseln“, erklärt Gerlach, der seit 20 Jahren im Geschäft ist. Ratten seien intelligent. Das fordere heraus, das System immer mal wieder zu ändern. Weil es für den Laien im freien Handel seit Jahren keine Köder mehr gebe, müsse der Fachmann ran.

Neu: giftfreie Schädlingsbekämpfung

Eine Alternative und in dieser Form neu auf dem Markt: die giftfreie Schädlingsbekämpfung mit der Tunnelfalle. „Viele Ratten kennen Fallen“, sagt der Ahlener. „Diese aber nicht.“ Die Öffnung am Ende des Tunnels suggeriere eine für die Ratte wichtige Fluchtmöglichkeit. Also husche sie neugierig rein. Unterwegs seien zwei Schlagfallen auf Anschlag. „Die Tiere werden gerade genommen und gleich im Genick getroffen.“

Das Rattenproblem am Lütkweg sieht Steffen Gerlach übrigen für „auf jeden Fall lösbar“. Man dürfe aber nicht schon nach vier Wochen aufhören.