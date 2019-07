Dazu zeigt das „Kai“-Team, bestehend aus Lennart und Nelli, den Kindern und Jugendlichen, wie das geht. „Wir haben das Ganze als Angebot für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in den Sommerleseclub eingebracht, weil es eben ein sehr beliebtes Angebot ist“, sagt Petra Pähler-Paul, Inklusionsfachfrau von Innosozial. So entstehen aus alten Büchern mit ganz viel Sorgfalt neue, schöne und nützliche Dinge.

„Diese Bücher sind für das Altpapier viel zu schade“, sagt Büchereileiterin Ewa Salamon . Sie holt ausgediente Bücher aus dem riesigen Bestand, die leichte Schäden aufweisen. Diese wären auch auf den Bücherflohmärkten nicht mehr zu verkaufen. „Es fehlen Seiten oder die Bände haben sonstige Defekte, sind aber äußerlich ziemlich in Ordnung“, nennt die Büchereileiterin die Kriterien für das „Rohmaterial“. Oben am Basteltisch bekommen sie dann ein neues Leben – eben als Kunstwerk, als Kartenständer, Tasche oder was auch immer dem kreativen Team noch so einfällt.

Mit Geduld wird für die Plastiken aus Büchern Seite für Seite immer mit einem winzigen Versatz gefaltet und glattgestrichen. „Garantiert keine Arbeit für Hektiker“, grinst Lennart. So kommen nach etlichen hundert Seiten ganz spannende Formen zustande. Sie sind wirklich etwas Besonders und damit wahre Blickfänge. Da ist der Briefhalter schon etwas profaner. Alexandra faltet derweil aus buntem Papier in Serie Buchecken. „Das sind Lesezeichen, die einfach über die letzte gelesene Seite gestreift werden“, verrät die Elfjährige. Sie ist seit Montag dabei und sammelt so eifrig Punkte in ihrem Leselogbuch.

„Damit ist am Ende der Ferien der Nachweis über die Aktionen und die Leseleistungen gegeben“, erklärt Büchereileiterin Salamon. Ins Logbuch wird jede der vielen noch kommenden Aktionen des Leseclubs eingetragen und gestempelt. Schließlich gibt es dafür bei der Club-Gala im Kino einen Preis. Dabei ist das Logbuch aber auch für Teams zu führen. „Wer will und verreist ist, kann es auch online mit seinen Freunden führen“, fügt Salamon hinzu. Sie ist beeindruckt von der so stark angestiegenen Nutzung des mit Landesmitteln und von vielen Sponsoren geförderten Programms rund um das große Gebiet der Literatur.

Das ganze Programm ist im Internet unter www.sommerleseclub.de/bibliotheken/ahlen abrufbar. Die Anmeldung ist immer noch möglich und wird gerne angenommen. So haben sich bereits am ersten Tag an die 200 Nutzer registrieren lassen. Der Workshop läuft noch bis Freitag.