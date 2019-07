Ein technischer Defekt an einem Elektroherd löste nach Polizeiangaben am Donnerstag um 21.45 Uhr einen Brand in einem Reihenhaus auf der Dorffelder Straße in Vorhelm aus. Die Hausbewohner konnten das Feuer noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen. Ein 67-Jähriger musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro.

Wie die Feuerwehr mitteilt, sei es in einem Anbau durch den Elektroherd zur Entzündung einer Gartenliegenauflage gekommen. Die Einsatzkräfte entrauchten den Bereich mit einem Hochleistungslüfter.

Im Einsatz waren der Löschzug Vorhelm mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, die hauptamtliche Wachbereitschaft mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, der Drehleiter und einem Rettungswagen mit insgesamt 20 Einsatzkräften.